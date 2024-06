Nintendo vient de déployer une nouvelle mise à jour du firmware de sa console hybride Swtich estampillée 18.1.0 datée du 10 juin et qui concerne les trois modèles de la console : Switch standard, Lite et OLED.

Outre les apports du firmware en matière de stabilité, générale, la mise à jour vient surtout retirer certaines fonctionnalités liées aux réseaux sociaux pourtant disponibles depuis le lancement de la machine.

Il s'agit principalement de retirer l'accès au réseau X (anciennement Twitter) et toutes les fonctionnalités de partage liées au réseau. Il n'est ainsi plus possible de publier sur le réseau ni de lier un compte X à un compte utilisateur de Switch au sein des paramètres.

Le réseau Facebook est également ciblé avec l'impossibilité d'inviter des amis. La publication d'images et vidéos depuis l'Album vers Facebook reste néanmoins active, mais Nintendo a déjà programmé son éviction sans préciser de date.

Ces actions font écho à l'éviction de Twitch de la Switch il y a de cela quelques semaines et il s'agit sans aucun doute d'une stratégie bien plus globale de Nintendo de ne plus proposer de réseau social au sein de sa machine pour recentrer les utilisateurs vers ses propres services de partage et d'échange. Il s'agirait pour Nintendo de garantir la sécurité des échanges de données d'une part, mais aussi de s'assurer de bon fonctionnement de sa machine sur le long terme, sans avoir à se soucier de maintenances spécifiques aux différentes applications ou API tierces.