C'est la fin de l'aventure pour Yuzu, l'un des deux plus célèbres émulateurs de Nintendo Switch disponibles en ligne. Après un premier coup d'arrêt donné à la version Android de l'émulateur, c'est désormais tout le projet qui est enterré, suite aux attaques de Nintendo.

Finalement David n'aura rien pu faire contre Goliath : Tropic Haze, l'équipe de développement derrière Yuzu a annoncé ne pas souhaiter poursuivre la bataille contre Nintendo, et accepter un accord proposé par Big N et ses avocats avant de poursuivre la bataille devant les tribunaux, et une issue jouée d'avance en faveur de la marque japonaise...

Les développeurs ont clairement admis que YuZu était un logiciel principalement conçu "pour contourner la sécurité et jouer aux jeux Nintendo Switch", ils admettent ainsi l'ensemble des violations de brevets, copyright et propriété intellectuelle revendiquées par Nintendo.

Conséquence de cette déclaration : l'équipe ne travaillera plus sur Yuzu, le code du logiciel ne sera plus distribuée, les sites web fermés, et la promotion de l'émulateur sera complètement stoppée. Le nom de domaine Yuzu-emu.org sera même remis à Nintendo et l'ensemble des outils permettant de contourner les protections sont effacés de Github. En plus de tout cela, Tropic Haze va verser 2,4 millions de dollars d'indemnités à Nintendo.

Si l'émulation joue souvent sur le fil du rasoir avec la légalité, Nintendo a pris la mouche lorsque l'on a vu certains jeux vidéo sortir sur l'émulateur avant même leur sortie officielle (c'était notamment le cas pour le dernier Zelda avec une semaine d'avance). Les développeurs de Yuzu regrettent ainsi que les utilisateurs soient allés trop loin avec leur émulateur, et que le piratage ait été à ce point mis en avant en l'associant avec yuzu.

Mais avec la fin de Yuzu, Nintendo porte également un coup à Citra, un émulateur de jeux 3DS qui comptait dans ses rangs certains des développeurs de Yuzu...

Reste que l'émulation Switch n'est pas terminée pour autant : d'une part il subsiste Ryujinx qui se présente comme une alternative solide à Yuzu, d'autre part, le code de Yuzu pourrait être repris par d'autres équipes pour lancer de nouveaux projets ou à défaut, l'entretenir de façon non officielle.