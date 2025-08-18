Un vent de nouveauté souffle sur l'univers de Nintendo. Un brevet, déposé en février de l'année dernière mais rendu public tout récemment, a levé le voile sur une innovation intrigante : un nouveau Joy-Con pour la Nintendo Switch 2. Ce contrôleur revisité se distinguerait par l'intégration d'une molette cliquable et, plus surprenant encore, d'une manivelle astucieusement placée sur la dragonne. Si les dragonnes des actuels Joy-Con de la Switch 2 sont déjà réputées pour faciliter l'utilisation du mode souris, cette nouvelle fonctionnalité pourrait ouvrir des horizons ludiques inédits. On pourrait, par exemple, bientôt s'adonner à la pêche virtuelle avec un réalisme accru. Attention, cela reste un brevet. Nintendo en dépose des dizaines chaque année, et tous ne voient pas le jour.

Une manivelle sur les Joy-Con : quelle utilité en jeu ?

L'intégration d'une manivelle sur un Joy-Con, comme le suggère ce brevet de Nintendo, ouvre la porte à des expériences de jeu radicalement différentes. Le concept n'est pas totalement inconnu. En 2018, Nintendo Labo avait déjà proposé une canne à pêche en carton où l'on insérait un Joy-Con pour simuler l'action. Ce nouveau brevet va plus loin : la manivelle, équipée d'un disque rotatif, serait suivie par un capteur de souris intégré, permettant des mouvements précis. Un second modèle de brevet propose, lui, une molette cliquable. La rotation de cette molette serait détectée via un système d'engrenages, tandis que le clic serait transmis à un bouton. Ces accessoires pourraient transformer des genres de jeux spécifiques. On pense immédiatement aux jeux de pêche, mais aussi aux rééditions de classiques comme Kuru Kuru Kururin, ou encore aux portages de jeux d'arcade SNK nécessitant un joystick rotatif. La console Playdate de Panic, sortie en 2022, a déjà démontré le potentiel d'une manivelle latérale pour des jeux innovants, comme "Crankin's Time Travel Adventure". L'idée est de créer une interaction physique plus immersive et intuitive.

Ce brevet est-il un signe pour l'avenir de la Switch 2 ?

La publication de ce brevet, partagée notamment par le compte "Nintendo Patents Watch", alimente les spéculations sur les futures capacités de la Nintendo Switch 2. Comme souvent avec Nintendo, un brevet ne garantit pas une concrétisation. Cependant, il témoigne des pistes explorées par l'entreprise pour innover en matière de contrôles. L'idée d'une manivelle qui s'attacherait magnétiquement à l'un des Joy-Con a de quoi séduire. Il est intéressant de noter qu'un autre brevet, concernant une console à deux écrans détachables, a également été mis à jour récemment, ajoutant des détails sur le système de charnières. Cela montre que Nintendo travaille activement sur diverses innovations matérielles. Si le Joy-Con à manivelle voit le jour, il pourrait non seulement enrichir le catalogue de jeux existants, mais aussi inspirer de nouveaux titres, comme un épisode d'Animal Crossing où la pêche prendrait une dimension inédite, ou un nouveau WarioWare. L'entreprise cherche constamment à surprendre et à offrir des expériences de jeu uniques. Ces brevets sont des indices clairs de cette stratégie.





Nintendo explore-t-il d'autres innovations pour ses consoles ?

Au-delà de la manivelle et de la molette, Nintendo ne cesse de déposer des brevets qui révèlent son appétit pour l'innovation. On a vu des brevets pour des fonctionnalités de souris intégrées aux Joy-Con, la possibilité d'intégrer le chat vocal, la compatibilité NFC et Wi-Fi 6 pour la Switch 2, ou encore le redépôt de marques liées à la manette GameCube. L'entreprise ne se contente pas d'améliorer l'existant ; elle cherche à réinventer l'interaction. Ces explorations, même si elles ne débouchent pas toutes sur des produits finis, montrent une volonté constante de surprendre les joueurs et d'offrir des expériences de jeu toujours plus variées et immersives. C'est une stratégie de longue date pour Nintendo, qui a toujours mis l'innovation au cœur de son approche. Les brevets sont des fenêtres sur les idées qui pourraient un jour façonner nos futures sessions de jeu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le brevet révèle sur le nouveau Joy-Con ?

Le brevet décrit un Joy-Con équipé d'une molette cliquable et d'une manivelle sur la dragonne, avec des capteurs pour détecter leurs mouvements et clics.

Ces accessoires sont-ils garantis pour la Switch 2 ?

Non, il s'agit de brevets déposés par Nintendo, et comme pour de nombreux brevets, il n'y a aucune garantie qu'ils se concrétiseront en produits finis pour la Switch 2.

Quels types de jeux pourraient utiliser ces nouvelles fonctionnalités ?

Ces accessoires pourraient enrichir les jeux de pêche, les rééditions de titres comme Kuru Kuru Kururin, les jeux d'arcade avec joystick rotatif, ou encore de nouveaux épisodes d'Animal Crossing ou WarioWare.