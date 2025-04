Le jeu Mario Kart World lancé avec la Switch 2 de Nintendo est au centre d'une controverse principalement orientée vers sa politique tarifaire. Face aux discussions et aux interrogations des joueurs, Nintendo, l'éditeur du jeu, a finalement pris la parole pour réagir officiellement à cette polémique.

La polémique sur le prix de mario kart world

Au cœur du débat se trouve le prix annoncé pour le tout nouveau Mario Kart World, épisode dédié à la Switch 2.

On savait depuis la sortie de Zelda Tears of the Kingdom que Nintendo souhaitait réviser les prix de ses jeux premium à la hausse... Mais avec la Switch 2, il faudra s'attendre à un tarif de 90€ en physique et 80€ pour a version dématérialisée... Situation d'autant plus étonnante au-delà du prix que les versions physiques proposeront des cartouches quasi vides imposant de toute façon un téléchargement....

Un tarif qui passe mal d'autant que le prix de Mario Kart 8 Deluxe sorti il y a plusieurs années n'a pas vraiment baissé de prix malgré le temps qui file, on ne peut ainsi pas dire que Nintendo fasse des efforts lorsqu'il s'agit de parler argent...

Nintendo brise enfin le silence

Après une période où la question est restée en suspens, Nintendo a choisi de réagir. Bill Trinen, vice-président des produits et de l'expérience joueur chez Nintendo América a ainsi défendu la stratégie de Big N.

Selon lui, le prix de Mario Kart World est largement justifié au regard du contenu et de l'expérience proposée aux joueurs. Il précise que Nintendo devrait largement revenir sur le titre lors d'un Nintendo Direct fixé au 17 avril prochain.

Pour lui, le contenu et la valeur ajoutée du titre devraient largement satisfaire. Il évoque un jeu 'tellement vaste et immense avec énormément de petites choses à découvrir" Il ajoute que tout n'a pas encore été dit ni présenté ni annoncé concernant le jeu et qu'il s'agit là de l'expérience Mario Kart la plus riche jamais produite.

Reste qu'actuellement, peu d'éditeurs ont eu la prétention de proposer des jeux à 90€, encore moins sur une plateforme nouvelle qui n'a pas encore fait ses preuves et qui ne propose pas de véritable bond de génération par rapport au reste du marché...