Nintendo a toujours refusé de partager les musiques de ses différentes franchises sur les plateformes de streaming musical et allait parfois jusqu'à faire fermer des sites qui tentaient de regrouper les titres emblématiques des jeux du groupe... Finalement, la marque propose une solution qui lui est propre avec l'application Nintendo Music.

C'est finalement une plateforme de streaming musical qui a été lancée par Nintendo. L'éditeur a préféré proposer son propre service plutôt que de confier la diffusion de ses productions musicales à d'autres plateformes comme Spotify ou Deezer.

On pourra donc profiter de Nintendo Music pour écouter à loisir les OST de tous les jeux Nintendo comme Mario Bros, Pikmin, Pokémon, Metroid Prime, The Legend of Zelda, Kirby et bien d'autres... Des jeux récents aux plus anciens, il y en aura pour tous les gouts et Nintendo promet d'ajouter du contenu régulièrement.

Concernant l'accès, il est annoncé comme "gratuit", mais réservé uniquement aux abonnés du Nintendo Switch Online. L'application quant à elle est disponible sur iOS et Android.

L'application propose quelques fonctionnalités originales comme la possibilité de définir la durée d'une boucle, ou une fonction "Spoiler" permettant d'éviter les musiques de certaines franchises pour éviter de se faire gâcher la découverte via des noms de titres ou illustrations trop explicites. On pourra effectuer des recherches par plateforme, personnage, licence, ambiance...