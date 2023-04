Super Mario Bros cartonne au cinéma ! Le film adapté de l'une des franchises les plus populaires de Nintendo rencontre un succès assez vif dans les salles obscures et donne un peu plus envie au géant japonais de se diversifier et de porter ses licences sur de nouveaux formats.

Vers de nouveaux jeux Nintendo au cinéma

Le film s'est installé à la tête des charts en France la semaine de sa sortie avec plus de 1,36 million d'entrées, devenant le plus gros démarrage pour un film d'animation depuis La Reine des neiges 2 sorti en fin 2019. Il s'agit du 3e plus gros lancement d'une production Illumination.

Un succès qui motive donc Nintendo à reproduire l'opération, mais avec d'autres licences... On avait déjà entendu Shugeru Miyamoto évoquer "des opportunités qui se présenteront" dans le futur, allant jusqu'à parler de nouveaux films...

Dans une interview récemment accordée au Nihon Keizai Shimbun, le père de Mario s'est montré encore plus confiant, assurant qu'il n'y avait "aucun doute" sur le fait qu'un nouveau film basé sur une franchise Nintendo sorte dans le futur.

Une déclaration qui renvoie une grande partie des fans à l'espoir de voir enfin un film tiré de l'univers de Zelda arriver au grand écran. D'ailleurs, diverses rumeurs sont déjà allées dans le sens d'un film autour de Zelda en préparation chez Illumination... Mais pour se rassurer, Nintendo pourrait préférer d'abord se lancer dans des aventures propres à certains personnages présentés dans son film Super Mario Bros, notamment Donkey Kong ou Luigi...