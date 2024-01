Lire sur mobile

Palworld connait un succès énorme depuis son lancement en version anticipée la semaine dernière avec un record de fréquentation et plus de joueurs connectés en simultanée que Counter Strike. Le jeu, désigné par les joueurs comme "un pokémon avec des flingues" emprunte énormément à l'univers de Pokémon : impossible de ne pas reconnaitre de fortes ressemblances avec les petits monstres japonais. L'univers et les mécaniques sont également fortement inspirés et il n'a pas fallu longtemps pour que les joueurs accusent le titre de plagiat. The Pokémon Company a ainsi annoncé, tout comme Nintendo, mener une enquête et précise ne jamais avoir accordé d'autorisation de l'utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon pour le jeu. Les deux firmes vont ainsi rassembler des éléments pour prendre des mesures appropriées. D'ailleurs, un mod pour Palworld qui modifiait les personnages du jeu pour y intégrer de véritables Pokémons a été censuré par Nintendo. Dans les faits, il va être difficile pour The Pokémon Company et Nintendo d'aller jusqu'au procès... Si les similitudes sont nombreuses, il est complexe de parler à proprement parler de plagiat et d'infraction au copyright.