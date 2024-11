Nintendo n'a vraiment pas apprécié voir arriver The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom en avance sur le marché, et encore moins sur les émulateurs... D'autant plus que le titre affichait de meilleures performances sur émulateur que sur Switch à sa sortie...

C'est ainsi que la marque a annoncé lancer des poursuites à l'encontre de Jesse Keighin, un streamer qui aurait partagé, ces derniers mois, des vidéos présentant des dizaines de jeux Nintendo avant même leur sortie officielle, des jeux qui ont donc été piratés... Parmi les jeux les plus récents évoqués, Nintendo mentionne Mario & Luigi : L'Épopée fraternelle, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ou encore Super Mario Party Jamboree.

Les avocats de Nintendo ont monté un dossier en béton armé contre le streamer, avec un résumé des charges disponible ici. Ils pointent ainsi du doigt le fait que le fait de streamer des jeux piratés a tendance à banaliser le piratage, qui représente des millions de dollars de pertes pour les éditeurs et les marques. De par la popularité de certains streamers, l'encouragement au piratage serait manifeste. Les dommages seraient également localisés ailleurs : en diffusant le contenu du jeu avant sa sortie, les streamers gâchent le plaisir de la découverte aux joueurs.

Nintendo demande ainsi 150 000 dollars pour chaque violation présumée des droits du copyright recensé ainsi que 2500 dollars pour chaque violation présumée des protections antipiratage inclues dans les licences présentées en vidéo. La marque se réserve également le droit de demander à récupérer l'intégralité des revenus générés par les vidéos en question...

Lors d'une poursuite pour des faits similaires, Nintendo avait réussi à obtenir 14,5 millions de dollars de dommages et intérêt auprès de Gary Bowser, un autre streamer.

Nintendo semble ne pas souhaiter lâcher de leste du côté du piratage, d'autant que les revenus générés par sa Switch ralentissent. Il faut également pour la marque envoyer un signal fort aux pirates à la veille de la lancée de sa nouvelle console.