La Switch 2 était particulièrement attendue d'une grande partie de la communauté de joueurs, et pourtant depuis son annonce, elle divise y compris parmi les fans de la première heure...

Une politique tarifaire difficile à encaisser

Au-delà des performances revendiquées par la machine qui représentent certes un bond significatif par rapport à la précédente machine, nombreux ont été déçus des promesses réalisées par Nintendo. Car même si Nvidia évoque une machine 10 fois plus puissante que la Switch première du nom, cela reste à vérifier une fois la console en main... C'est finalement le prix de la machine et des jeux qui sont critiqués le plus souvent.

Il faudra ainsi débourser 469,99€ pour la console nue ou 509,99€ en pack avec Mario Kart World. Concernant les jeux, il faudra dépenser 90€ pour les titres majeurs comme Mario Kart World, 80€ pour les autres et 10€ de moins dans les versions dématérialisées.

Des prix jugés très élevés, mais Nintendo a un conseil pour celles et ceux qui considèrent la politique tarifaire trop ambitieuse...

Nintendo manque de tact

Visiblement Nintendo est piquée au vif par les critiques concernant le prix de sa machine puisque Doug Bowser, président de Nintendo of America n'a pas hésité à y aller de sa petite remarque :

"Nous sommes bien conscients que certaines personnes ne pourront pas se permettre de mettre ce prix. C'est pourquoi nous voulions rendre les autres plateformes Switch disponibles, afin que les joueurs aient toujours la possibilité de venir dans notre univers de jeu, de faire partie de ces personnages dans ces univers, de voir la valeur si vous voulez, à n'importe quel échelon de la plateforme."

Concrètement : si vous ne pouvez pas vous payer une Switch 2, restez sur Switch 1.

Cet argument avait déjà été employé par Microsoft pour mettre en avant ses Xbox One par rapport à la Xbox 360 et il avait déjà provoqué la colère des joueurs, amenant à l'éviction de Don Mattrick de chez Xbox.

Cette déclaration implique également que Nintendo va continuer de vendre sa Switch 1 pendant quelques années pour les joueurs qui ne sont pas prêts à débourser plus pour une Switch 2, en espérant les convaincre (certainement au dernier moment, une fois qu'ils auront dépensé quelques centaines ou milliers d'euros dans leur ludothèque).