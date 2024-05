Lors d'une réunion avec ses actionnaires, Nintendo a souhaité rassurer sur l'avenir du groupe et notamment le lancement de sa prochaine console qui viendra remplacer la Switch.

Selon Nintendo, il n'y a aucun risque de voir la machine souffrir de pénurie comme cela a pu être le cas avec les PlayStation 5 et Xbox Series. La marque indique que la crise des semi-conducteurs est belle et bien passée et que les stocks sont suffisants pour assurer un gros volume de production préalablement au lancement de la machine.

Shuntaro Furukawa, le dirigeant de Nintendo assure que l'approvisionnement de la console ne posera aucun problème et que la production ne devrait ainsi pas rencontrer de problème particulier.

Nintendo va de toute évidence prévoir des stocks conséquents de sa nouvelle machine pour son lancement, non seulement pour s'assurer d'un fort volume de ventes, mais également pour couper court aux scalpers qui polluent le lancement de chaque console ou objet high tech ces derniers temps, avec un préjudice important pour les acheteurs et l'image de la marque.