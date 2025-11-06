Nintendo et les applications mobiles, c'est une longue histoire... compliquée. On a déjà Nintendo Switch Online (pour le chat vocal, que personne n'utilise), Nintendo Switch Parental Controls (pour les parents), Nintendo Music (un service de musique obscur) et Nintendo Today! (pour les pubs).

Il en manquait visiblement une puisque Nintendo vient de lancer sa CINQUIÈME application : "Nintendo Store". Une app pour enfin acheter ses jeux Switch 2 ? Oui. Et non. L'application est disponible, mais elle est déjà moquée pour sa fonction principale : elle ne sert (presque) à rien.

À quoi sert cette nouvelle application "Nintendo Store" ?

Disponible dès maintenant en France sur iOS et Android (après un lancement initial au Japon), cette application est une vitrine pour la boutique en ligne. Elle permet de naviguer dans le catalogue de Nintendo, d'acheter des jeux vidéo (Switch et Switch 2), des consoles, des accessoires, ou des goodies.





Elle permet aussi de créer une liste de souhaits (wishlist) et de recevoir des notifications lorsque les produits désirés sont en promotion. Un accès direct aux actualités du Store est aussi intégré.

Pourquoi est-elle déjà critiquée ?

Parce que ce n'est pas une vraie application native. C'est, au mieux, une coquille vide. Comme l'ont vite remarqué les premiers utilisateurs, dès que vous cliquez sur "acheter" (un jeu dématérialisé par exemple), l'application ferme la vue native et ouvre... une page web dans le navigateur par défaut de votre téléphone.





Il faut alors se reconnecter à son compte Nintendo sur ce navigateur pour finaliser l'achat. Un comble. C'est une étape supplémentaire fastidieuse qui rend l'application "relativement inutile" et plus lourde qu'une navigation Web directe. Cela ajoute surtout à la confusion d'un écosystème mobile déjà fragmenté en cinq applications.

Quelle est la vraie bonne surprise de l'app ?

Heureusement, tout n'est pas à jeter. L'application cache une fonctionnalité que les jeux vidéo sur Switch gèrent très mal : l'historique de jeu. Alors que la console se contente d'un vague "Joué pendant plus de 20 heures", l'app Nintendo Store offre des statistiques poussées.



Elle permet de voir chaque session de jeu, la date de la dernière connexion et la durée précise. Cerise sur le gâteau : l'app permet de lier son ancien identifiant Nintendo Network pour consulter son historique de jeu sur Wii U et 3DS (jusqu'à février 2020). Un vrai coup de nostalgie pour les vétérans de la marque.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien d'applications Nintendo existe-t-il maintenant ?

Il y en a désormais cinq : Nintendo Store (la nouvelle, pour acheter), Nintendo Switch Online (gestion des amis et chat vocal), Nintendo Switch Parental Controls (contrôle parental), Nintendo Music (un service de streaming), et Nintendo Today! (actualités et promotions).

L'application Nintendo Store remplace-t-elle l'eShop ?

Non. C'est une vitrine. Pour acheter un jeu dématérialisé, l'application renvoie l'utilisateur vers une page web du Nintendo eShop. Elle ne fait pas l'achat elle-même.

Le suivi du temps de jeu est-il précis ?

Oui, c'est la vraie nouveauté. L'application donne des stats détaillées par session, bien plus précises que l'estimation vague de la console. Elle inclut même l'historique Wii U et 3DS (jusqu'à 2020) si vous liez votre ancien ID.