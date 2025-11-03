La console de jeu Switch 2 a été introduite par Nintendo en juin dernier. Avec un écran 1080p plus grand (LCD) et pouvant se connecter à un téléviseur pour une définition jusqu'à 4K, cette évolution de la Switch première du nom prend en charge le HDR et 120 fps.

Les manettes Joy-Con 2 sont attachées à la console grâce à un connecteur magnétique, et elles peuvent être utilisées en tant que souris dans des jeux compatibles.

La console Switch 2 a été lancée au prix de 469,99 €, tandis qu'un pack avec le jeu Mario Kart World (code de téléchargement) et la Switch 2 est proposé par Nintendo au prix de 509,99 €. Néanmoins, il s'agit de prix publics conseillés, et il y a parfois de bonnes surprises.

La Switch 2 à des prix réduits

Sur Amazon, la Switch 2 est actuellement affichée au prix de 419 €, tandis que la Switch 2 avec Mario Kart World est à 454,90 €. Un pack auquel Cdiscount associe une sacoche de transport Venom pour un prix qui remonte à 464,99 €.

Jusqu'au 7 novembre, AliExpress fait même plus fort avec la Nintendo Switch 2 et Mario Kart World à 411 € grâce au code CDFR55 et pour une livraison depuis un entrepôt en Europe. Ce même code est activable pour la console Switch 2 seule à 401 €.

Il existe aussi un pack Switch 2 avec le jeu Légendes Pokémon qui se trouve par exemple à 459,99 € sur Fnac.com.