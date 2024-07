Il semble bel et bien que Nintendo soit paré à lancer sa console Switch 2. Ou du moins, c'est comme cela que tout le monde appelle la machine qui n' a pas encore été officiellement présentée ni nommée par Nintendo.

On s'attend désormais à ce que la marque présente la remplaçante de sa console hybride d'ici mars 2025. Dans les faits, Nintendo n'aurait pas vraiment de retard sur la console en elle-même. La marque aurait même pris le pli d'assurer une production importante de sa console pour sa sortie, afin de couper l'herbe sous le pied des scalpers dans le but d'assurer une sortie sans embuches ni pénuries.

Shuntaro Furakawa a toutefois confirmé dans une réunion avec les investisseurs que le développement des jeux pour Nintendo Switch 2 était "plus long, plus complexe et avancé" et que les retards de développement étaient ainsi "inévitables".

En conséquence, Nintendo a non seulement prévenu qu'il faudra désormais plusieurs années entre la sortie d'un jeu et sa suite, mais cela explique également pourquoi le lancement de la console est retardé : Nintendo ne sortira pas sa console sans un lineup solide, et les jeux sont en retard...