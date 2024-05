Nintendo a finalement officialisé l'existence d'une nouvelle console de jeux visant à succéder à la Switch. Ce n'était pas une grande surprise, mais le fait que Nintendo l'évoque officiellement est un pas en avant significatif.

On peut désormais s'attendre à une annonce dans les mois qui s'annoncent et pourquoi pas une présentation d'ici l'automne, lors d'un Nintendo Direct dédié.

Quant à la commercialisation de la console, cela se précise aussi. XDA Developers évoque des sources internes à Nintendo qui pointent vers une commercialisation programmée au mois de mars 2025.

Selon d'autres sources relayées par Tom's Guide, la Switch 2 serait dorée de 12 Go de RAM LPDDR5X avec un taux de transfert de 7500 MT/s et 256 Go de stockage en USF 3.1. La console serait rétrocompatible avec les jeux Switch actuels, et l'écran pourrait afficher une diagonale de 8 pouces.

Dans une interview consécutive à la présentation du bilan financier de la marque, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a évoqué le fait que le développement des jeux sur la nouvelle machine serait "forcément plus long et plus complexe" que sur la Switch actuelle.