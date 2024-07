La Switch 2 devrait proposer une nouvelle configuration matérielle, et on s'attend à ce qu'elle puisse proposer des jeux en 4K sur son dock.

Cela implique une sérieuse montée en puissance par rapport au modèle actuellement commercialisé par Nintendo qui, disons-le clairement, est technologiquement bien loin des consoles et standards actuels... Il faut dire que Nintendo n'a jamais véritablement proposé de débauche de puissance dans ses consoles, mise à part la Nintendo 64 en son temps, et que la marque préfère se concentrer sur les jeux et l'expérience des joueurs plus que sur les effets visuels à outrance. Cette stratégie permet à Nintendo de se retrouver quelque peu à part sur le marché du jeu vidéo, le fabricant échappe ainsi à la concurrence tout simplement en ne prenant pas compte des autres fabricants et s'offre ainsi une bulle qui lui est propre.

Mais la prochaine machine devra malgré tout offrir plus de puissance disponible, ne serait-ce que pour les développeurs et faciliter la création de titres. Et qui dit plateforme plus puissante, dit également nécessitée de refroidir le tout...

Mais selon le leaker Moore's Law is Dead, la Switch 2 pourrait malgré tout compter sur un refroidissement passif. Il faut comprendre là un radiateur qui diffuse la chaleur, certainement avec des caloducs, mais aucun ventilateur. En conséquence, le fonctionnement de la machine se ferait sans aucun bruit, chose qui rassurera ceux qui ont connu la toute première génération de PlayStation 5 et son bourdonnement insupportable.

Les fuites évoquent ainsi une puce ARM qui afficherait une puissance de 5 watts seulement en mode portable. Il s'agit là d'une évolution sérieuse puisque la Switch actuelle consomme en moyenne 7 watts lorsqu'elle est connectée à son Dock.

Nintendo miserait également sur le DLSS de Nvidia ainsi qu'un upscaler plus simple pour proposer de la 4K sur téléviseurs, sans avoir nécessairement besoin de beaucoup de puissance de calcul.

Une fois dans son dock, les choses devraient néanmoins être bien différentes et on devrait profiter d'une console toute autre. Il se dit que son GPU pourrait ainsi voir sa fréquence passer à 1,2 Ghz lorsque la console est dans sa station d'accueil, avec une consommation qui pourrait atteindre 30 watts. Le plein potentiel de son SoC serait alors débridé et c'est au niveau du dock que l'on profiterait d'un ventilateur.

Selon les premiers rapports, la Switch 2 ne sera pas aussi puissante qu'un Steam Deck, néanmoins elle devrait proposer des capacités de Ray Tracing équivalentes et aller plus loin dans les définitions d'image, même s'il faudra faire des compromis sur le taux de rafraichissement d'images.

La nouvelle Switch est attendue, au plus tard, d'ici mars 2025.