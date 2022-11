Nintendo a récemment publié une offre d'emploi sur le site japonais "Dota" qui évoque sa prochaine machine.

Jusqu'à présent, Nintendo s'est toujours refusé à évoquer la sortie quelconque d'une Switch 2 ou Switch Pro. La console hybride lancée en mars 2017 aurait atteint la moitié de son cycle de vie selon Nintendo et rien ne serait en préparation pour la remplacer actuellement...

Une langue de bois que l'on connait bien chez le fabricant japonais... Néanmoins, l'offre d'emploi en question évoque la recherche d'un "modeleur CG 3D" qui travaillerait sur la "recherche et développement pour du matériel de nouvelle génération".

Une Switch 2 en vue ?

Il s'agira de développer un nouveau jeu Pokémon à destination donc de la prochaine génération de consoles de jeux de Nintendo. Et puisqu'il aura fallu 2 ans à peine pour produire Pokémon Epée et Bouclier, on peut s'attendre à ce que cette future console sorte d'ici 2 à 3 ans.

L'échéance laisse penser que la console serait bel et bien de nouvelle génération et pas simplement une console mid gen. Plus question donc de Switch Pro, mais bien d'une toute nouvelle console. D'ailleurs, des rumeurs évoquaient déjà que Nintendo avait un temps prévu une Switch Pro, mais que des complications et retards avaient entrainé sa réorientation vers un modèle plus à jour techniquement et complètement différent de la Switch actuelle.

Malgré tout, Nintendo a été clair : la marque souhaite profiter encore quelques années du succès de sa Switch qui continue d'afficher un succès insolent malgré les années...