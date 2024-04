Après la fiche technique de la console et les rumeurs d'une fabrication confiée à Samsung, ce sont les contrôleurs de la prochaine Switch qui font parler.

C'est le fabricant d'accessoires Mobopad qui a partagé quelques informations sur le réseau social Bilibili à propos des prochaines manettes de la Switch 2, confirmant qu'il s'agira de joy cons amovibles, mais qu'ils seraient bien différents.

Selon l'accessoiriste, ces nouveaux joy-cons profiteraient d'une fixation magnétique. Ils embarqueraient des boutons SL et SR en métal sur la tranche, on y trouverait les boutons ZL et ZR ainsi que deux nouveaux boutons à l'arrière. Un nouveau bouton à la fonctionnalité inconnue serait également installé sous la touche Home.

Toujours selon la source, la Switch 2 serait rétrocompatible avec les jeux de la première console hybride de Nintendo, mais le format de cartouche sera différent. Il faudra donc passer par les fonctionnalités en ligne et une gestion des titres en dématérialisé pour en profiter.

La console profiterait également d'un pied amovible au dos annoncé plus imposant (à l'image de la Switch OLED), pour mieux correspondre avec le nouvel écran, également annoncé comme plus grand avec une diagonale de 8 Pouces en 1080P.

Évidemment, Nintendo n'a pas confirmé ces rumeurs et la marque ne semble toujours pas décidée à évoquer sa prochaine console. Reste qu'une sortie d'ici la fin de l'année semble toujours possible.