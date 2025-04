Entre la Switch classique, la version OLED et le modèle Lite, il n’est pas toujours facile de savoir laquelle vous conviendra le mieux. Idealo propose un comparatif complet pour vous aider à faire le tri selon vos priorités et votre budget.

Nintendo Switch standard

Dès sa sortie, la console de jeu Switch standard a séduit par sa polyvalence : elle permet de jouer aussi bien en mode portable qu'en mode salon, grâce à ses Joy-Con détachables et à son dock pour la connexion TV.



Avec un écran LCD de 6,2 pouces et une autonomie variant entre 4,5 et 9 heures, elle offre un bon compromis pour ceux qui veulent à la fois pouvoir jouer chez eux sur grand écran, et aussi partout où ils veulent avec la console seule.

Nintendo Switch OLED

Version premium de la gamme, la Switch OLED se distingue par son écran OLED de 7 pouces, offrant des couleurs plus vives et un contraste amélioré. Elle dispose également d'un stockage interne de 64 Go, contre 32 Go pour la version standard. Son dock intègre un port Ethernet pour une connexion Internet plus stable en mode TV.



Cette version est idéale pour ceux qui privilégient une qualité d'affichage supérieure et qui sont prêts à investir un peu plus pour en profiter.

Nintendo Switch lite

Pensée exclusivement pour le jeu en mode portable, la Switch lite est plus compacte et légère. Elle ne se connecte pas à un téléviseur et ses manettes sont intégrées, ce qui la rend incompatible avec certains jeux nécessitant des Joy-Con détachables.



Avec un écran de 5,5 pouces et une autonomie similaire aux autres modèles, elle convient particulièrement aux joueurs nomades qui n'ont pas besoin de connexion avec un téléviseur, et plus généralement à ceux qui veulent profiter d'une Switch à un prix plus accessible.

Nintendo Switch 2

Prévue pour le 5 juin 2025, elle apportera des améliorations notables, telles qu'un écran Full HD 120 Hz, une compatibilité 4K en mode TV, un stockage interne de 256 Go et de nouveaux Joy-Con magnétiques. Elle sera également rétrocompatible avec les jeux des versions précédentes.

Selon les données d'Idealo, la Switch OLED est la plus recherchée avec 45 % des demandes, suivie de près par la version standard à 44 %, tandis que la Lite représente seulement 11 % des recherches.

Le choix entre les différentes versions de la Nintendo Switch dépendra donc de votre utilisation principale et de votre budget : polyvalence avec la version standard, qualité d'affichage avec la OLED, portabilité seule avec la Lite ou attente des nouveautés avec la future Switch 2.