Nintendo prépare le lancement de sa Switch 2 et si la marque a pris son temps pour communiquer autour de la machine, la situation pourrait avoir du bon.

Une sortie en été qui s'annonce comme un coup de maitre.

Traditionnellement, le lancement d'une nouvelle console de jeux vidéo se fait en fin d'année. L'objectif pour les marques étant de tomber sous le coup des fêtes de fin d'année et des cadeaux pour optimiser leurs ventes... Mais avec la Switch 2, Nintendo fait le pari d'un lancement en plein été, période bien plus compliquée.

Car en été, les intérêts de la grande majorité des personnes sont tournés vers les vacances, les activités extérieures, et pas franchement les jeux vidéo... Mais Nintendo conserve un atout dans sa manche : la console est nomade et pourrait séduire. Mais la marque a également un objectif stratégique : se laisser le temps de disposer d'un stock conséquent pour éviter les pénuries.

Nintendo souhaite s'éviter les pénuries du lancement des PS5 et Xbox Séries en 2020 et compte tout simplement "inonder le marché avec sa Switch 2 dès son lancement afin d'écraser la concurrence et de créer un écart irrattrapable pour PlayStation" indique Hideki Yasuda de Toyo Securities.

Un stock conséquent en vue

Nintendo aurait déjà lancé la production de la Switch 2 sur un rythme particulièrement soutenu, et ce, bien avant les premières annonces comme certaines fuites l'avaient déjà montré. En conséquence, Nintendo pourrait disposer d'un stock de plusieurs millions d'exemplaires.

Selon Toyo Securities, Nintendo envisagerait d'écouler pas moins de 6 millions de Switch 2 au cours du premier trimestre d'exploitation. Rappelons que la Switch première du nom s'était vendue à 4,71 millions d'unités au cours du premier trimestre.

Avec un positionnement plus proche des consoles de salon actuelles et un catalogue de titres plus matures et diversifiés, ainsi que la rétrocompatibilité avec les jeux Switch, la Switch 2 pourrait séduire et toucher bien plus de joueurs que la première machine.

Selon les dernières rumeurs, la Switch 2 pourrait être lancée en juillet 2025, Nintendo compte présenter un peu plus sa machine lors d'un Nintendo Direct dédié qui se tiendra le 2 avril prochain.