Sept ans après un lancement triomphal, la Nintendo Switch originale s'apprête à passer le flambeau.

L'entreprise de Kyoto a profité de la présentation de ses résultats financiers ce mercredi pour clarifier sa stratégie. Le message est clair : l'avenir s'écrit désormais avec la Nintendo Switch 2, et le basculement est assumé.

Quel est le plan de Nintendo pour la Switch 2 ?

La firme japonaise ne laisse aucune place au doute. Dans sa communication officielle, elle déclare : "À l'avenir, nous déplacerons notre principal effort de développement vers la Nintendo Switch 2 et développerons notre activité autour de cette nouvelle plateforme."

C'est un tournant majeur pour Nintendo, qui va logiquement réduire la voilure sur la production de jeux pour sa console star de 2017.

Est-ce la mort immédiate de la première Switch ?

Pas si vite. Nintendo n'est pas du genre à abandonner brutalement une base de 154 millions de joueurs. Le fabricant a tempéré son annonce, précisant qu'il continuerait de vendre la Switch originale "en tenant compte de la demande des consommateurs et de l'environnement commercial".

Plusieurs jeux majeurs restent d'ailleurs programmés à partir d'octobre sur l'ancienne console, comme Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ou Metroid Prime 4: Beyond. L'extinction se fera donc en douceur.

Comment se passe la transition vers la nouvelle console ?

La transition semble être un succès. Les chiffres sont éloquents. La Switch 2 s'est déjà écoulée à 10,36 millions d'unités depuis son lancement en juin. Mais le chiffre le plus important est ailleurs : 84% des acheteurs de la nouvelle console possédaient déjà la première Switch.

Nintendo parle d'une "migration uniforme", preuve d'une fidélisation client remarquable. Cette base solide permet à Nintendo de basculer sereinement son développement vers la nouvelle génération.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de Switch 1 ont été vendues ?

Au total, Nintendo a vendu 154,01 millions d'unités de la Switch originale depuis son lancement en 2017, ce qui en fait l'une des consoles les plus vendues de l'histoire.

Y aura-t-il encore de nouveaux jeux sur la Switch 1 ?

Oui, mais moins. Nintendo a confirmé que plusieurs titres majeurs étaient encore prévus "à partir d'octobre", citant notamment Metroid Prime 4: Beyond. Cependant, l'effort principal de développement est maintenant sur la Switch 2.