Sept ans après un lancement triomphal, la Nintendo Switch originale s'apprête à passer le flambeau.

L'entreprise de Kyoto a profité de la présentation de ses résultats financiers ce mercredi pour clarifier sa stratégie. Le message est clair : l'avenir s'écrit désormais avec la Nintendo Switch 2, et le basculement est assumé.

Quel est le plan de Nintendo pour la Switch 2 ?

La firme japonaise ne laisse aucune place au doute. Dans sa communication officielle, elle déclare : "À l'avenir, nous déplacerons notre principal effort de développement vers la Nintendo Switch 2 et développerons notre activité autour de cette nouvelle plateforme."

Switch 2 02

C'est un tournant majeur pour Nintendo, qui va logiquement réduire la voilure sur la production de jeux pour sa console star de 2017.

Est-ce la mort immédiate de la première Switch ?

Pas si vite. Nintendo n'est pas du genre à abandonner brutalement une base de 154 millions de joueurs. Le fabricant a tempéré son annonce, précisant qu'il continuerait de vendre la Switch originale "en tenant compte de la demande des consommateurs et de l'environnement commercial".

nintendo-switch-2

Plusieurs jeux majeurs restent d'ailleurs programmés à partir d'octobre sur l'ancienne console, comme Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ou Metroid Prime 4: Beyond. L'extinction se fera donc en douceur.

Comment se passe la transition vers la nouvelle console ?

La transition semble être un succès. Les chiffres sont éloquents. La Switch 2 s'est déjà écoulée à 10,36 millions d'unités depuis son lancement en juin. Mais le chiffre le plus important est ailleurs : 84% des acheteurs de la nouvelle console possédaient déjà la première Switch.

NintendoSwitch2-HW-12

Nintendo parle d'une "migration uniforme", preuve d'une fidélisation client remarquable. Cette base solide permet à Nintendo de basculer sereinement son développement vers la nouvelle génération.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de Switch 1 ont été vendues ?

Au total, Nintendo a vendu 154,01 millions d'unités de la Switch originale depuis son lancement en 2017, ce qui en fait l'une des consoles les plus vendues de l'histoire.

Y aura-t-il encore de nouveaux jeux sur la Switch 1 ?

Oui, mais moins. Nintendo a confirmé que plusieurs titres majeurs étaient encore prévus "à partir d'octobre", citant notamment Metroid Prime 4: Beyond. Cependant, l'effort principal de développement est maintenant sur la Switch 2.