Après le succès phénoménal de la première Nintendo Switch, qui culmine aujourd'hui à plus de 154 millions d'unités vendues, la pression était grande pour Nintendo depuis le lancement de la Switch 2 en juin 2025.

Particulièrement scrutés par les analystes, les chiffres officiels communiqués par Nintendo pour la période se terminant au 30 septembre 2025 sont sans appel : la console s'est déjà vendue à 10,36 millions d'exemplaires.

Pour mettre ce chiffre en perspective, il s'agit du lancement de console le plus rapide de l'histoire de Nintendo, et l'un des plus rapides de tous les temps. La Switch 2 fait mieux que la PlayStation 5 sur la même période et pulvérise le démarrage de son aînée.

La Switch 2 fait plus fort que la Switch originale

La Switch originale, pourtant considérée comme un succès fulgurant, avait mis neuf mois pour atteindre la barre des 10 millions. La Switch 2 l'a fait en moins de quatre. Ce succès ne fait cependant pas d'ombre à son aînée et l'écosystème Nintendo reste attractif.

La première génération reste une valeur sûre, notamment pour ceux qui cherchent les meilleurs prix.

Cette dynamique efface le spectre de la Wii U (13,56 millions de ventes totales) et confirme la domination de Nintendo sur le marché hybride. La firme de Kyoto a d'ailleurs immédiatement revu ses prévisions à la hausse, passant de 15 millions à 19 millions d'unités espérées avant la fin de son année fiscale en mars 2026.

La puissance logicielle comme moteur

Un tel démarrage matériel ne s'explique pas sans une ludothèque solide dès le lancement. Nintendo a joué ses meilleures cartes. Le succès est porté par des titres locomotives comme Mario Kart World, souvent vendu en bundle et s'approchant déjà des 9,5 millions de copies, ainsi que Donkey Kong Bananza, qui dépasse les 3,4 millions d'unités.

Il faut également souligner l'importance de la rétrocompatibilité quasi totale avec le catalogue de la première Switch. Cette fonctionnalité a joué un rôle important, rassurant les joueurs sur la transition et garantissant une ludothèque instantanée à des millions d'utilisateurs.

Elle permet à la Switch 2 de bénéficier de l'aura des nombreux jeux déjà sortis, tout en poussant les possesseurs de la première heure à revendre leur ancien modèle pour financer leur nouvelle acquisition.

Un écosystème en pleine ébullition

Ce succès n'est pas sans conséquences. À l'approche des fêtes de fin d'année, la Switch 2 peut fréquemment être en rupture de stock. Cet effet d'aspiration profite paradoxalement à l'ensemble de l'écosystème Nintendo.

Les joueurs frustrés de ne pas trouver la nouvelle console, ou ceux simplement attirés par la richesse du catalogue à moindre coût, se tournent vers le modèle original.

Alors que la Switch 2 s'envole vers des sommets, son aînée prouve aussi qu'elle a encore de beaux jours devant elle. L'hégémonie de Nintendo sur le jeu nomade et familial semble assurée pour les années à venir.