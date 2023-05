Avec 125 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, la Switch de Nintendo s'installe à la troisième place des consoles les plus vendues de l'histoire, et elle pourrait même venir se frotter à la Nintendo DS.

Lancée le 3 mars 2017, la console hybride de Nintendo a réussi son pari et s'est donc imposée dans les salons, mais surtout dans le coeur des joueurs. 6 ans plus tard, aucune nouvelle d'une Switch 2 ou quelconque machine qui viendra lui succéder, et ce alors que la Switch originale a déjà profité de 2 évolutions avec les Switch Lite et Switch OLED.

Un succès phénoménal : Nintendo à l'abris

Beaucoup espèrent ainsi voir arriver une nouvelle console, et c'est logique : le cycle de renouvellement des machines se situe entre 5 et 6 ans habituellement. Mais Nintendo pourrait faire durer les choses. Voyant les ventes baisser tout en restant à un bon niveau, Nintendo n'a pas d'urgence à lancer une nouvelle console. Pire encore, Shuntaro Furukawa, président du groupe, a confirmé qu'aucune baisse de prix de la console n'était à l'ordre du jour.

Pas de baisse de prix en vue

Une situation qui s'explique doublement : comme on l'évoquait d'une part, Nintendo n'a pas d'urgence à brader sa machine qui est à la fois encore demandée, et qui n'a pas de successeure disponible. D'autre part, l'inflation au Japon amenant à un taux de change dévaforable du Yen n'est pas favorable à une baisse de prix.

Si vous attendiez une baisse de prix pour acquérir une Switch, vous savez désormais que ce n'est plus la peine et qu'il faudra la payer au prix fort... À moins d'attendre encore 1 à 2 ans pour voir arriver sa remplaçante.