La console de jeu Switch de Nintendo vient de franchir un cap supplémentaire en France, avec l'annonce de plus de 7 millions d'exemplaires vendus depuis sa commercialisation en 2017, et plus précisément 7,09 millions. Le record de 6,3 millions de consoles Wii vendues en France est battu.

Au passage, la Nintendo Switch fait également désormais mieux que la console de jeu PlayStation 4 de Sony en nombre d'exemplaires vendus en France. Toutefois, la situation pourrait évoluer rapidement en comparaison avec la PS5 qui ne souffrirait plus de gros problèmes de pénuries.

Le chiffre pour les ventes de la Switch a été communiqué par Philippe Lavoué. L'année dernière à la même période, le directeur général de Nintendo France avait signalé que la console de jeu Nintendo Switch approchait les 6,1 millions d'exemplaires vendus en France.

Une année 2022 forte

Sur l'ensemble de l'année 2022, ce sont 987 000 consoles Switch qui ont été écoulées, et une console vendue sur deux en France aurait été une Nintendo Switch. La performance est remarquable, même si elle a profité des soucis de demande supérieure à l'offre pour le cas de la PS5, voire de la Xbox Series X de Microsoft.

Avec 10,5 % des 67 millions de Français équipés d'une console Nintendo Switch, ce serait également près d'un quart des foyers français avec une ou plusieurs consoles Switch. Les nouveaux acheteurs seraient composés d'une part de familles avec des enfants et d'autre part de jeunes adultes.

Les jeux Pokémon se vendent particulièrement bien pour la Nintendo Switch, tout comme un titre ancien qu'est Mario Kart 8. Il concerne au global plus de la moitié des détenteurs de Switch.

Déjà 120 millions dans le monde ?

A priori, une Nintendo Switch Pro était bel et bien prévue en interne. Ce projet aurait été définitivement annulé. Une console de nouvelle génération pour Nintendo devrait sans doute attendre 2024. Le groupe semble pouvoir s'offrir le luxe d'attendre un peu.

Les chiffres pour les ventes de consoles de jeu de Nintendo à l'échelle mondiale n'ont pas été mis à jour depuis le 30 septembre 2022. Ils informent de 114,3 millions d'exemplaires pour la Nintendo Switch. Elle est devant la Wii à 101,6 millions d'exemplaires.

La Nintendo DS est leader avec plus de 154 millions d'exemplaires vendus, mais elle fait partie d'une catégorie différente en excluant la console de salon. La Nintendo Switch joue sur plusieurs tableaux à la fois.