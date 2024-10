Nintendo a publié, le 8 octobre dernier, une mise à jour de firmware destiné à sa console Switch. La mise à jour permet ainsi d'installer la version 19.0.0 du firmware qui vise à améliorer les performances et la stabilité du système des consoles.

La mise à jour en question est disponible sur l'ensemble des modèles de Switch : standard, Lite et OLED, mais il semble également que ce firmware soit à l'origine de quelques déconvenues.

Depuis la semaine dernière on voit ainsi se multiplier les rapports de problèmes rencontrés par les joueurs depuis l'installation de la mise à jour sur la console. Divers problèmes sont ainsi recensés et vont d'un problème de sortie de veille, apparition d'une surchauffe de la console, batterie qui se décharge anormalement vite, téléchargement bridé et très lent...

Ces problèmes ne toucheraient pas tous les utilisateurs et Nintendo n'a pas encore officiellement communiqué à ce sujet. Reste que si les soucis proviennent bel et bien du firmware, Nintendo devrait pousser un nouveau correctif assez rapidement.