Alors que la présentation officielle de la Nintendo Switch 2 approche, la firme japonaise a laissé filtrer une information cruciale dans les petites lignes de son site web. Une mention discrète des "jeux Nintendo Switch 2 Edition" révèle une stratégie inédite pour la transition entre les deux consoles.

La découverte dans les conditions d'utilisation

Sur la page dédiée aux nouvelles cartouches de jeu virtuelles, Nintendo précise : "Les jeux exclusifs Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 2 Edition ne peuvent être chargés que sur une console Nintendo Switch 2". Cette formulation établit clairement une distinction entre les exclusivités et les versions améliorées de jeux existants.

Cette approche rappelle celle de Sony avec ses jeux "PS5 Enhanced", mais Nintendo innove en créant une catégorie spécifique pour ces titres optimisés. La mention apparaît simultanément sur les versions canadienne et américaine du site, confirmant qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de traduction.

Quels jeux seront concernés ?

Si Nintendo n'a pas encore dévoilé la liste des titres bénéficiant d'une Switch 2 Edition, plusieurs hypothèses circulent :

Les blockbusters récents comme Zelda: Tears of the Kingdom

Les jeux Nintendo les plus techniques (Xenoblade Chronicles 3)

Certains titres tiers à fort potentiel visuel



Ces versions pourraient offrir des définitions accrues, des fréquences d'images stables à 60fps, ou des temps de chargement réduits grâce au SSD de la nouvelle console. Ils pourraient également profiter de nouvelles technologies graphiques permises par la nouvelle puce Tegra de la Switch 2, notamment dans la gestion du DLSS ou du Ray Tracing.

Une stratégie cross-génération

Contrairement à Microsoft avec son approche Smart Delivery, Nintendo semble opter pour des versions distinctes. Cette décision pourrait permettre :

Une optimisation poussée pour chaque plateforme

Des ajouts de contenu exclusifs sur Switch 2

Une tarification différenciée

Les joueurs devront probablement acheter séparément ces versions améliorées, sauf indication contraire lors du Nintendo Direct prévu le 2 avril. En outre, on espère que Nintendo proposera au moins une option pour passer d'une version standard des jeux à une version "Switch 2 Edition" à moindre coùt, ou soyons fous : gratuite pour certains titres.

En clair, Nintendo pourrait ainsi proposer 3 versions de jeux pendant plusieurs mois : la version standard compatible avec les deux machines, la version "Switch 2 Edition" qui se base sur la version Switch 1 avec des améliorations graphiques et de performances, mais uniquement compatible Switch 2, et enfin les jeux exclusifs à la Switch 2.

Si l'effort est louable et doit surtout permettre à Nintendo de mettre en avant la rétrocompatibilité pour faire paraitre sa Switch 2 immédiatement plus séduisante aux yeux des joueurs, on imagine que le processus entrainera également quelques confusions.

Les implications pour les joueurs

Cette annonce soulève plusieurs questions pratiques :

Les sauvegardes seront-elles transférables entre versions ?

Les DLC seront-ils compatibles avec les deux éditions ?

Quel sera le surcoût pour ces versions améliorées ?

Nintendo devra clarifier ces points cruciaux lors de sa présentation officielle, alors que les attentes des fans n'ont jamais été aussi élevées. Rendez-vous le 2 avril pour en savoir davantage sur la Switch 2.