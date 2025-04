Après des années d'attente, la Switch 2 n'aura que très peu droit à l'erreur... Si Nintendo multiplie les promesses concernant les performances, il est un point sur lequel les joueurs attendent des précisions, et malheureusement pour le moment, ce n'est pas très encourageant.

Vers du Joy-Con Drift, encore ?

La Switch première du nom a beau être une véritable réussite pour Nintendo , la console a également connu quelques défauts et polémiques. Un en particulier colle à la peau de la console depuis son lancement sans que Nintendo ne soit en capacité de le résoudre une fois pour toutes : le Joy-Con Drift.

Les capteurs des Joy-Con de la Switch ont ainsi tendance, au fil du temps, à entrainer des déplacements fantômes. Des commandes qui empêchent parfois de jouer à certains titres et trouvent leur origine dans une usure ou un encrassement rapide des joysticks, voire à un défaut de conception ou à la volonté de Nintendo d'économiser sur ce type d'accessoire. La situation est telle que Nintendo procède à des échanges. Si la firme a procédé à quelques ajustements mineurs sur ses joycons, la situation n'a pas vraiment changé, c'est pourquoi les joueurs s'inquiètent de savoir quelle technologie est adoptée sur la Switch 2.

Pas de capteur à effet Hall en vue

Les joueurs espéraient jusqu'ici que Nintendo fasse appel à des capteurs à effet Hall, qui misent sur des aimants pour assurer les commandes en jeu. L'avantage de ces capteurs étant qu'ils ne sont pas sujets à l'usure et ne souffrent donc pas de l'effet de drift.

Malheureusement, Nate Bidldorff, vice-président senior du développement des produits et de l'édition chez Nintendo USA a indiqué que "Les manettes des Joy-Con 2 ont été conçues de A à Z. Il ne s'agit pas de manettes à effet Hall, mais elles sont très agréables à utiliser".

C'est un peu la douche froide pour certains, mais il est inconcevable que Nintendo n'ait pas planché sérieusement sur ce point précis de sa console, surtout après des années de polémiques...

Il se pourrait donc que Nintendo ait développé une nouvelle technologie ou mise sur la magnétorésistance à effet tunnel pour ses Joy-Con. L'entreprise n'a donné aucune précision ni même expliqué pourquoi ne pas avoir choisi les capteurs Hall.

Les conséquences pour les joueurs et les jeux

Que la Switch 2 ne soit pas dotée de capteurs Hall ne veut pas dire qu'elle sera obligatoirement impactée par le Joy-Con Drift. Nintendo a fait le choix d'une autre technologie pour des raisons de performance, de facilité d'intégration ou de couts.

Reste qu'en dehors du spectre du Joy-Con Drift, il faudra également que les joysticks proposent une certaine finesse et fluidité dans les jeux, d'autant que la Switch 2 devrait profiter d'un catalogue de titres bien plus variés que sa prédecesseure. Difficile ainsi d'envisager des commandes trop dures ou aléatoires dans les simulateurs de course auto ou de vol...

Mais pour en avoir le coeur net, il faudra attendre les premiers retours de tests, qui devraient tomber le mois prochain.