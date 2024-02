Le retrogaming continue de séduire nombre de joueurs, et s'il n'est pas toujours facile de remettre la main sur les consoles et cartouches originales, l'émulation se présente comme un bon moyen de se relancer dans les titres qui ont bercé notre enfance ou plus simplement ceux que l'on n'a pas pu avoir ni eu le temps de tester...

Nintendo l'a bien compris et n'a pas hésité à ressortir d'anciens titres sur sa Switch au fil d'un pack d'extension de son service Switch Online. On a ainsi pu voir arriver plusieurs titres d'anciennes consoles comme la NES, Master System, Super Nes, Megadrive, Nintendo 64 et plus récemment GameBoy et GameBoy Advance...

Et selon certains indices, Nintendo préparerait l'arrivée de jeux GameCube à son catalogue. La marque vient de redéposer les marques liées à la manette de la GameCube au Royaume-Uni, de quoi sans doute reproposer une version sans fil des contrôleurs... Il se pourrait donc que le Nintendo Switch Online propose prochainement des jeux de la GameCube et permette ainsi, pourquoi pas de se relancer dans quelques classiques comme Zelda : The Wind Waker, Twilight Princess, Super Mario Sunchine ou encore F-Zero GX.