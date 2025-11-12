Une mise à jour majeure, la version 21.0.0, est disponible depuis le 10/11 novembre pour les deux consoles de Nintendo. Si les notes de patch officielles restent techniques, les changements concrets pour l'utilisateur sont bien là.

Ils visent à améliorer le confort d'utilisation au quotidien et, surtout, à fluidifier l'expérience sur la Switch 2, notamment son système de chat vocal GameChat qui posait problème.

Qu'est-ce qui change pour le GameChat de la Switch 2 ?

C'est le plus gros changement pour la nouvelle console. Le GameChat de la Switch 2 devient enfin pratique et fluide. Fini la coupure audio frustrante en passant du mode docké (TV) au mode portable. La misse à jour 21.0.0 assure une continuité audio totale, même si la connexion passe du filaire au sans-fil.

De plus, la console ne se met plus automatiquement en veille pendant une discussion. Nintendo ajoute aussi une fonction précieuse : la possibilité de chercher des joueurs rencontrés dans les salons vocaux de vos amis, facilitant l'ajout à sa liste.

Quelles sont les améliorations de confort sur les deux consoles ?

La principale amélioration visible par tous est l'ajout d'icônes sur le menu HOME. Un petit symbole discret indique désormais si le jeu lancé est une version physique (cartouche) ou numérique (téléchargé). C'est une option de confort demandée de longue date par les joueurs.

Par ailleurs, les transferts de la Switch 1 vers la Switch 2 sont facilités : on peut désormais désactiver le re-téléchargement automatique des logiciels ou le transfert des données de l'album.

Y a-t-il des ajouts cachés ou techniques ?

Oui. Le mode d'économie d'énergie a été renommé "Arrêter la charge entre 80 et 90 %", ce qui est plus clair pour préserver la batterie. Mais le datamineur OatmealDome a trouvé un menu HDR caché (non mentionné officiellement) pour ajuster la luminosité maximale en mode TV sur Switch 2.

L'eShop gagne aussi une option bienvenue pour désactiver la lecture automatique des vidéos. Enfin, la manette Switch 2 Pro Controller gagne un mode "faible latence" pour l'audio, au prix d'une plus grande sensibilité aux interférences.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment installer cette mise à jour 21.0.0 ?

Normalement, la console la propose automatiquement si elle est connectée à Internet. Sinon, il faut se rendre dans les "Paramètres de la console", puis "Console", et enfin "Mise à jour de la console" pour forcer la recherche.

La Switch 1 bénéficie-t-elle des mêmes ajouts que la Switch 2 ?

Non. La mise à jour 21.0.0 apporte des améliorations aux deux, comme les icônes physique/numérique et la gestion des transferts. Mais les grosses nouveautés (GameChat fluide, mode audio faible latence, réglage HDR) sont spécifiques au hardware de la Switch 2.