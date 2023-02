Nintendo a officialisé ses chiffres pour l'année 2022 et notamment ceux concernant la Switch qui s'est donc écoulée à 122,55 millions d'exemplaires à travers le monde au 31 décembre 2022.

Il s'agit là du total des ventes depuis la mise en circulation de la console, qui dépasse donc désormais les ventes de la Game Boy (restée à 118,69 millions d'unités) et de la PlayStation 4 qui stagne à 117,2 millions au 31 mars 2022.

Switch : la troisième console la plus vendue de l'histoire.

La Switch devient ainsi la troisième console la plus vendue de l'histoire derrière la PS2 (155 millions) et la Nintendo DS ( 154,02 millions).

On assiste toutefois à une baisse des ventes : sur l'année 2022, il s'est écoulé 14,91 millions de Switch contre 18,5 millions en 2021, soit une baisse de 21,3% sur l'année. Sans surprise, c'est le modèle OLED qui séduit le plus les joueurs avec 7,69 millions de ventes, devant la Switch Standard (5,22 millions) et la Switch Lite (2 millions).

Dans son communiqué, Nintendo en profite également pour dévoiler les 10 jeux les plus vendus de la plateforme :

Au total, ce sont 994,30 millions de jeux Switch qui ont été vendus depuis le lancement de la console.