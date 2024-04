C'est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de parties endiablées de Mario Kart, Splatoon ou autre Animal Crossing sur Wii U : il n'est désormais plus possible de jouer en ligne sur la console, ni même sur 3DS.

Nintendo l'avait annoncé en mars 2023 alors que les boutiques en ligne des deux plateformes fermaient déjà leurs portes : les serveurs de jeu en ligne n'en avaient plus que pour moins d'un an.

Nintendo France s'est fendu d'un message sur le réseau X, précisant qu'à compter d'avril, le jeu en ligne et tous les services utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels sur 3DS et Wii U.

Il existe toutefois quelques exceptions comme StreetPass, Banque Pokémon et Poké Transporter, trois services qui seront maintenus. Il est également toujours possible de télécharger et de jouer aux titres qui ont été précédemment achetés sur l'eShop.

À partir d'avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits.



Plus de détails : https://t.co/A7BUZTbF6j — Nintendo France (@NintendoFrance) October 4, 2023

Le choix de Nintendo se comprend au regard de l'ancienneté de la 3DS, mais surprend malgré tout en considérant combien la console portable reste populaire chez les joueurs aujourd'hui encore. La machine s'est écoulée à plus de 76 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2011, sa production ayant été stoppée en 2020.

La Wii U quant à elle reste plus anecdotique et constitue sans doute l'échec le plus cuisant de Nintendo avec seulement 13 millions de ventes et une production arrêtée dès 2016 seulement 4 ans après son lancement.