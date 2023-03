L'annonce de Nintendo de la fermeture prochaine des eShop DS et Wii U a récemment encouragé bon nombre de possesseurs des deux consoles à ressortir les machines de leurs placards pour récupérer certains titres avant qu'ils ne deviennent inaccessibles à jamais.

Mais pour nombre de détenteurs de Nintendo Wii U l'affaire ne s'est pas passée comme prévu. Des centaines ou plus de Wii U seraient inutilisables, mortes dans des placards sans que personne ne s'en aperçoive avant de tenter de remettre la machine en marche.

Deux erreurs pour un même problème de mémoire HS

En cause, une défaillance de la mémoire qui intervient lors d'une trop longue période d'inactivité. La mémoire deviendrait ainsi inutilisable et la console n'est alors plus à même de redémarrer. Les joueurs concernés sont ainsi confrontés à deux messages d'erreur : 160-103 ou 160-2155.

Ces erreurs renvoient bel et bien à une défaillance de la mémoire NAND et imposent une assistance technique. Le problème peut intervenir après plusieurs mois, ou plusieurs années... On estime que les conditions de stockage ainsi que l'état de la batterie jouent pour beaucoup dans le problème évoqué.

Sur les forums spécialisés, les joueurs tentent de trouver des solutions. L'une d'entre elles est la restauration système, à condition qu'une sauvegarde NAND ait été réalisée par le passé... Sinon il semble que la réparation est pour le moment impossible et qu'une foule de Wii U se retrouve ainsi transformée en presse papier. Car non, Nintendo ne prend plus en charge la réparation de Wii U, et ce depuis quelques années, du fait d'un échec commercial retentissant.

Des mesures préventives à mettre en oeuvre

Heureusement, le destin de la grande soeur de la Switch n'est pas inexorable : des mesures préventives existent si la vôtre s'allume toujours et fonctionne parfaitement. Il suffit de penser à brancher et allumer la machine régulièrement : une procédure mensuelle permettrait d'allonger ainsi la durée de vie de la machine.

Notons que cette affaire pourrait également porter un coup sur le marché de l'occasion ainsi que chez les collectionneurs disposant de Wii U sous blister jamais allumées.

Nintendo ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais il y a fort à parier qu'avec seulement 13,56 millions d'unités écoulées, la marque ne se penche pas sérieusement sur ce cas.