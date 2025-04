Après des mois de spéculations, Nintendo a enfin dévoilé la Switch 2, nouvelle version de sa célèbre console hybride. Prévue pour une sortie mondiale le 5 juin, elle s’annonce comme une évolution majeure avec des améliorations techniques et des fonctionnalités inédites. Mais avec un prix de départ fixé à 469,99 € (nue), cette nouvelle console devra convaincre les joueurs qu’elle en vaut la peine.

Un design et des performances revus à la hausse

La Nintendo Switch 2 arbore un écran LCD (pas d'OLED donc) de 7,9 pouces avec une définition Full HD (1080p) et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ces caractéristiques offrent une expérience visuelle fluide et immersive, idéale pour les jeux rapides ou graphiquement exigeants. En mode docké, la console peut atteindre une définition 4K à 60Hz grâce à son nouveau dock équipé d’un système de refroidissement actif.

Côté stockage, elle propose 256 Go en interne, extensible via des cartes microSD Express jusqu’à 2 To. Cette capacité accrue permettra aux joueurs de conserver plus de titres sans compromis sur les performances. Cela répond également à l'orientation des joueurs, mais aussi de Nintendo vers le dématérialisé. En outre, les 256 Go sont une belle évolution sur la Switch première du nom, mais pourraient rapidement se montrer un peu juste alors que l'on parle de jeux en 4K...

Des Joy-Con repensés pour plus d’interactivité

Les nouveaux Joy-Con introduisent plusieurs innovations majeures. Ils intègrent désormais une fonctionnalité semblable à une souris pour des contrôles précis dans certains jeux. De plus, un bouton "C" dédié facilite les interactions en ligne via le Game Chat, qui prend en charge la vidéo et l’audio en temps réel. On sent la volonté de Nintendo de se rapprocher de l'expérience proposée par les autres consoles de salon avec un aspect communautaire et des interactions bien plus poussées.

Ces manettes se fixent magnétiquement à la console et offrent une meilleure ergonomie pour les sessions prolongées. Elles devraient également limiter les problèmes de jeu qui apparaissaient avec les rails des modèles actuels. Elles sont également compatibles avec une caméra externe permettant des fonctionnalités inédites comme la reconnaissance gestuelle dans certains titres.

Un catalogue riche dès le lancement

Nintendo mise sur ses exclusivités pour séduire les joueurs dès le jour de sortie. Parmi les titres phares :

Mario Kart World , un jeu de course en monde ouvert inclus dans certains packs.

, un jeu de course en monde ouvert inclus dans certains packs. Donkey Kong Bananza , une aventure créative qui exploite pleinement les nouveaux Joy-Con.

, une aventure créative qui exploite pleinement les nouveaux Joy-Con. Des éditions améliorées comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition.

Certains jeux tiers comme Hitman: World of Assassination seront également disponibles, bien que leur prix élevé puisse freiner certains joueurs.

Côté tarifs, c'est la déception : Mario Kart World est annoncé à 90€, contre 80€ pour Donkey Kong Bananza... Nintendo avait déjà annoncé souhaiter réviser ses tarifs à la hausse lors de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. La marque va encore plus loin avec une augmentation de 10€ supplémentaire alors que les joueurs contestaient déjà les 80€ déjà adoptés...

Un prix qui divise les avis

Avec un tarif de base fixé à 469,99 € (ou 509,99 € avec Mario Kart World), la Switch 2 est nettement plus chère que sa prédécesseure. Ce positionnement pourrait rebuter certains consommateurs habitués à des consoles plus abordables. Cependant, Nintendo parie sur ses innovations techniques et son catalogue exclusif pour justifier ce coût.

En considérant des jeux situés entre 80 et 90€ et des accessoires dont les prix sont encore inconnus, la Switch 2 s'éloigne largement de l'esprit "accessible" et orienté vers les jeunes joueurs de la première version. Si Nintendo met en avant des innovations techniques, il reste à la Switch 2 à faire ses preuves et à démontrer que son prix n'est pas usurpé.

On note toutefois dans l'interstice que Nintendo a prévu une version "Japan Only" au prix de seulement 330€... Il sera donc difficile pour les joueurs français de comprendre pourquoi il faudra débourser 140€ de plus pour pouvoir y accéder dans l'hexagone.

Ajoutons à cela les mises à jour évolutives des titres Switch vers les versions optimisées Switch 2 seront payantes... Avec des prix qui n'ont pas encore été annoncés par Nintendo, mais qui pourraient se calquer sur un rattrapage entre le prix des jeux Switch et celui des jeux Switch 2... Finalement Nintendo a vraisemblablement dégainé une véritable machine à sous qui devrait doper ses résultats et faire exploser ses marges...