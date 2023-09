Nio n'est pas encore connu dans nos contrées et pourtant il s'agit d'un acteur majeur du véhicule électrique en Chine. Et comme c'est le cas depuis quelques années, les véhicules sont de plus en plus connectés, au point que Nio décide de lancer son propre smartphone avec une fonctionnalité permettant de contrôler les véhicules électriques de sa propre marque.

Et pour faire les choses correctement, Nio mise d'emblée sur un modèle aux arguments plus que sérieux, à commencer par l'intégration d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La puce est accompagnée de LPDDR5X et d'un stockage en UFS 4.0.

Le Nio Phone propose un écran OLED E6 LTPO WQHD+ 120 Hz de 6,81 pouces avec une luminosité maximale annoncée à 1800 nits. On y trouve également un triple capteur photo avec un capteur Sony IMW707 de 50 MP avec stabilisation optique OIS, un grand angle IMX766 50 MP et un téléobjectif 50 MP avec zoom 2,8X.

L'appareil se dote d'une batterie de 5200 mAh et de la charge rapide 66W et sans fil 50 W. Le tout est certifié IP68.

Une extension du véhicule électrique.

L'originalité du smartphone est l'intégration de la technologie UWB qui permet une communication avec les véhicules électriques du constructeur. Le véhicule peut ainsi automatiquement repérer le smartphone de l'utilisateur et donc déverrouiller ou verrouiller les portes, il peut nativement piloter la climatisation, le chauffage, le système de divertissement, le réglage des sièges ou donner des informations sur l'état de la batterie. Il pourra également être utilisé comme écran multimédia supplémentaire dans l'habitacle. Au total, ce sont 30 fonctionnalités de contrôle de véhicule qui seront proposées.

Les prix sont annoncés de 900 à 1025€ en fonction des capacités de stockage. Nio a annoncé souhaiter s'inviter prochainement en Europe, et pourrait donc arriver avec ses véhicules en même temps que son smartphone.