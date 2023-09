La comète Nishimura devrait être visible dans le ciel nocturne ce week-end. C'est à partir de cette fin de semaine que cette boule de glace et de poussière élancée à plus de 100 000 km par heure offrira son plus beau spectacle et livrera son plus bel éclat.

Elle devrait être visible avec de simples jumelles si les conditions météorologiques s'y prêtent (et ce devrait être le cas pour une grande partie de l'hexagone).

Chose intéressante, la comète Nishimura était encore inconnue il y a encore 1 mois, elle a été découverte le 11 aout dernier par un astronome amateur japonais, Hideo Nishimura.

Selon les premières estimations de sa trajectoire, les scientifiques ont pu retracer son parcours et estiment que son dernier passage près du soleil remonte à 437 ans. La comète, principalement constituée de glace, de poussière et de roche a tendance à fondre lorsqu'elle se rapproche du soleil, ce qui crée une expulsion de gaz et de poussières formant la fameuse queue et donnant son éclat.

C'est le 17 septembre prochain qu'elle sera au plus proche du soleil, elle se situera alors à 33 millions de km de l'étoile. Pour Nishimura, la trainée devrait arborer une teinte verdâtre du fait d'une forte concentration en gaz et peu de poussière, indiquent les scientifiques du CNRS.