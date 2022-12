Il existe un vélo électrique pour chaque usage de mobilité ou presque, du vélo urbain pliable au VTT électrique défricheur de territoires, avec différentes technologies intégrées pour répondre aux besoins.

Le Niubility B26 s'oriente vers l'expérience de Moutain Bike électrique avec beaucoup d'atouts à faire valoir pour affronter les terrains les plus divers tout en offrant un certain confort.

Les pneus larges en 26 pouces de diamètre et 4 pouces de large seront parfaits pour franchir tous les obstacles tandis que le moteur électrique brushless de 1000W, placé dans la roue arrière, à la fois léger et endurant, offrira un couple assez puissant pour grimper des côtes jusqu'à 35 degrés.

La vitesse maximale est fixée à 25 km/h (même s'il peut techniquement atteindre 35 km/h) et le vélo électrique offre une belle accélération en pouvant l'atteindre en moins de 5 secondes.

Batterie 600 Wh et grosse autonomie

Pour l'accompagner, le Niubility B26 embarque une batterie de 48V / 12,5 Ah (soit une capacité de 600 Wh et avec des cellules 18650) protégée dans un compartiment sur le cadre en alliage d'aluminium la protégeant de l'eau et de la poussière.

Elle assurera une autonomie allant jusqu'à 100 kilomètres et se rechargera en 5 à 6 heures. A noter qu'elle est amovible et pourra donc être emportée pour une charge chez soi.

Le vélo est assez lourd (30 kg) et imposant, mais sa puissante configuration moteur + batterie lui permettra d'embarquer une charge utile de jusqu'à 120 Kg sur des dizaines de kilomètres en assistance électrique. L'autonomie réelle dépendra bien sûr de la charge, du terrain et du style de pilotage.

Dérailleur Shimano 7 vitesses et freins à disque

Le vélo profite d'un dérailleur Shimano SL-TX50R7 de 7 vitesses et le confort de pilotage sera assuré par une suspension à l'avant (débrayable en fonction du terrain).

Pour le freinage, le Niubility B26 mise sur des freins à disque mécaniques à l'avant et l'arrière. Pas de freinage hydraulique ici pour garder un prix contenu. Enfin, toutes les informations utiles seront affichées sur l'écran de bord à cristaux liquides : vitesse, batterie restante, distance, temps...

L'intérêt du Niubility B26, c'est aussi un tarif très agressif de 1009,99 €. Et puisque c'est bientôt Noël, il est même possible de l'obtenir pour moins cher. Avec le code F7WQ68 à entrer lors de la commande, le prix du Mountain Bike Niubility B26 chute alors à 959,49 € avec la livraison gratuite via UPS depuis l'Europe en 2 à 6 jours.