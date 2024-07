Hello Games était sur le chemin de la rédemption depuis quelques années et des mises à jour réussies de No Man's Sky. Il faut dire que le studio avait énormément à se faire pardonner puisque le titre était sorti, il y a 8 ans avait énormément déçu. Les promesses réalisées avant le lancement n'ont pas été remplies, et le titre apparaissait comme une vaste blague aux yeux des joueurs.

Mais à force de travail et de mises à jour, No Man's Sky s'est finalement positionné au niveau des promesses initiales, et bien au-delà.

Le lancement du patch 5.0 "Worlds" est particulièrement apprécié des joueurs pour l'énorme contenu qu'il apporte et une refonte graphique. Et les joueurs n'ont encore rien vu puisqu'il s'agit là de la première partie d'une refonte des biomes et planètes toutes entières au sein du jeu.

La mise à jour a réussi à faire revenir les joueurs sur le titre, Steam ayant enregistré plus de 48 821 joueurs connectés en simultanée, le meilleur score réalisé par le titre en 3 ans.

Et l'engouement est bien présent sur les forums et les communautés de joueurs, si bien que la fréquentation pourrait être durable, et s'accélérer au fil des prochaines mises à jour.