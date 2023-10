On avait déjà vu Noctua s'inviter dans une poignée de références de cartes graphiques développées en partenariat avec ASUS. Des RTX 3070 et RTX 3080 avaient ainsi pu bénéficier de l'expertise de la marque autrichienne en matière de refroidissement se caractérisant par l'intégration d'un système de ventilation sur mesure à la fois performant et silencieux.

La marque récidive cette fois au Japon avec Sycom sur deux nouvelles références de cartes à base de puces Nvidia RTX 4070 et RTX 4060Ti. Il s'agit dans les faits d'un partenariat multiple puisque Sycom produit les cartes, Noctua fournit les ventilateurs et c'est NAGAO qui propose la jupe de fixation.

Une intégration moins poussée qu'avec ASUS

On retrouve deux références de ventilateurs différents sur les deux cartes. La RTX 4070 s'équipe de deux ventilateurs Noctua NF-A 12x25 avec un mode 0 dB (les ventilateurs sont a l'arrêt quand la carte n'est pas ou peu sollicitée). L'intégration se fait sur le système de dissipation d'origine de la carte de Sycom.

Sur la RTX 4060 Ti, ce sont deux NF-A9x14 que l'on retrouve, toujours dans les mêmes conditions : avec un mode 0 dB ainsi qu'une jupe NAGAO pour une fixation sur le dissipateur d'origine de Sycom.

Sycom commercialise ces nouvelles cartes avec la dénomination Silent Master et elles seront intégrées aux configurations déjà proposées par la marque qui embarquent de base un système de refroidissement Noctua pour CPU.