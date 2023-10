Cela fait quelques années déjà que HMD Global a repris le flambeau de Nokia et exploite le nom de la firme pour proposer des smartphones sur le marché. Des terminaux développés en Finlande, mais produits et assemblés en Chine.

Depuis 2016, la stratégie de HMD Global se veut payante puisque la marque profite d'une popularité qui va crescendo, notamment grâce à des terminaux bien conçus, et positionnés à des tarifs agressifs.

Vers un retour de la production en Europe

Pour aller plus loin, HMD Global a annoncé souhaiter produire une partie de ses smartphones en Europe. La marque a donc implanté une première ligne de production en Hongrie, il s'agit de produire les Nokia XR21.

Pour le moment, on compte seulement 30 smartphones Nokia XR21 fabriqués en Europe et commercialisés en édition limitée au prix de 699 euros. Il s'agit du Nokia XR21 European Edition qui préfigure du retour d'une production plus large d'appareils localisée en Europe.

HMD Global a annoncé que les volumes de production seront faibles dans un premier temps et réservés à des séries limitées et focalisées sur des terminaux 5G. Il ne s'agit d'ailleurs que d'assemblage en Europe puisque les smartphones sont constitués de pièces issues de Chine. Pour être transparent, HMD Global explique également que l'assemblage initial de certaines pièces est réalisé en Chine avant d'être expédié vers l'usine d'assemblage final de Hongrie.

La chaine de production Européenne se charge ensuite de finir l'assemblage, les étalonnages, l'implantation logicielle et les tests.