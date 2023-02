Nokia a profité du MWC 2023 qui se tient actuellement à Barcelone pour lever le voile sur un smartphone un peu spécial, le G22.

Rappelons que sous l'appellation Nokia se cache en réalité le chinois HMD global qui a racheté l'exploitation du nom de Nokia à l'ancien géant finlandais. Ce sont donc des terminaux développés et fabriqués en Chine qui se cachent sous des appareils estampillés Nokia, la marque n'étant plus qu'un prête-nom.

Nokia avec iFixit

Parmi les différentes références présentées sur le salon, le G22 tire son épingle du jeu par une orientation plus éco responsable. La marque a ainsi fait le choix d'aller à contre-courant du marché pour proposer un terminal qui peut être réparé dans les grandes lignes par les utilisateurs.

Fruit d'une association avec le spécialiste des réparations iFixit, le G22 permet à l'utilisateur de remplacer sa batterie, son écran ou même son port de charge, trois éléments qui souffrent le plus de l'usure ou de casse.

Le dos en plastique de l'appareil est composé de plastique recyclé à 100%. Nokia offre deux années de mises à jour majeures et 3 ans de patchs de sécurité, la garantie produit étant poussée à 3 ans également.

La configuration interne du G22 est encore peu définie : 4Go de RAM et 64 Go de stockage pour la version de base et un prix de 179 euros qui laisse penser que le reste de la configuration se voudra relativement modeste.