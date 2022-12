Aujourd'hui, nous mettons en avant la TV Nokia QLED 43" qui profite de 33 % de réduction sur le site de Boulanger.

Cette dernière est dotée d'une dalle de 108 cm soit 43" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle profite de la technologie QLED qui offre une luminosité élevée et des contrastes renforcés pour une image incroyablement lumineuse. La télévision intègre également de deux haut-parleurs de 10 watts accompagnés de la technologie Dolby Digital Plus. Le téléviseur est également compatible avec le WiFi et avec Google Assistant. Vous profitez de Google Playstore qui permet d'installer vos applications préférées.

Sur le site de Boulanger, la TV Nokia QLED 43" est au prix de 359 € au lieu de 590 € avec la livraison gratuite.





