Cela fait quelques jours qu'Apple est pointée du doigt sur la toile après le partage par quelques utilisateurs d'un message reçu par la plateforme LeBonCoin.

Point commun des utilisateurs en question : chacun cherchait à revendre un produit Apple (iPhone, iPad ou Airpods) sur la plateforme numéro un de l'occasion en France. Et pour ces derniers, un message reçut indiquant "Votre annonce a été refusée, car les tarifs de revente de votre produit ne sont pas respectés."

Ni une ni deux, le débat est lancé : Apple imposerait des prix minimums de revente de ses produits sur les plateformes comme LeBonCoin... Certains vont jusqu'à évoquer de fausses informations émanant du soi-disant service client de la plateforme qui confirme qu'Apple a mis en place une grille tarifaire minimum...

Tout cela est faux et la plateforme dément catégoriquement la situation en précisant que "leboncoin n’intervient en aucun cas sur le contenu des annonces et notamment sur le prix proposé par ses utilisateurs », explique l’entreprise, « nous n’avons donc aucune grille tarifaire concernant les produits vendus sur leboncoin ni aucun accord sur les tarifs avec quelque marque que ce soit. Les utilisateurs sont libres de déterminer un prix qui leur convient, pour vendre ou acheter, selon la règle de l’offre et de la demande. "

Il faut néanmoins apporter quelques nuances sur la dernière phrase puisqu'il apparait que dans certaines situations, l'utilisateur n'est justement pas en mesure de définir le prix qu'il souhaite.

Prévenir la fraude avant tout

Car c'est un algorithme qui surveille les 800 000 nouvelles annonces postées chaque jour avec plusieurs filtres visant à refuser les annonces potentiellement frauduleuses. Aussi, pour les produits les plus en vogue, comme c'est le cas pour les dispositifs Apple, il se peut que certains critères (notamment celui du prix) puissent faire remonter une alerte à l'algorithme qui refuse alors une annonce qui serait trop alléchante pour être vraie, ou qui correspondrait à de la vente de produits contrefaits.

Le module refuse ainsi les annonces "en inadéquation avec le prix moyen des produits comparables"

Ce n'est donc pas Apple qui fixe le prix des articles vendus sur le marché de l'occasion, mais LeBoncoin qui tente d'éviter la prolifération des arnaques et les annonces trop aguicheuses, ou du moins, bien trop éloignées des prix moyens constatés.