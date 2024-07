Depuis cette semaine, il n'est plus nécessaire de disposer d'une invitation pour tester NoPlace, un nouveau réseau social jusqu'ici proposé en version privée.

Cette ouverture a permis à l'application dédiée du réseau de s'installer en tête des téléchargements sur l'AppStore.

Le réseau surfe sur la nostalgie avec une interface très colorée et un positionnement à la croisée de X et de MySpace, qui fait l'impasse sur un élément qui se veut au coeur des autres réseaux du moment : pas de like ici bas.

Dans les faits, il s'agit d'une version moderne de MySpace, qui propose de créer des profils personnels afin de partager ses centres d'intérêt.

Il est possible de personnaliser la couleur de son profil tant au niveau de la couleur des textes, des bulles et du fond pour un effet parfois psychédélique, ou à l'inverse plus sobre permettant de refléter sa personnalité au-delà du texte et des éléments partagés. Et c'est cette personnalisation et les effets colorés qui séduisent alors que tous les autres réseaux sociaux se veulent assez ternes et formatés.

L'idée lancée par NoPlace est de reconnecter les gens entre eux, de découvrir réellement les autres via leurs profils et de ressouder les communautés autour de valeurs ou intérêts clairement affichés.

Pour renforcer cela, NoPlace met en place quelques fonctionnalités originales comme l'affichage du signe astrologique, le "Top 10 amis"... Et pour mieux se concentrer sur les échanges, le réseau ne prend pas encore en charge le partage de vidéos ni les images, contraignant ainsi les utilisateurs à parler et à échanger directement entre eux.

Ce choix pourrait limiter NoPlace à un réseau de second plan, mais c'est justement ce qui est cherché : ne pas concurrencer les ténors du genre, mais plutôt s'imposer comme une plateforme annexe sur laquelle on viendrait régulièrement.