Dans le cadre de l'événement commercial du Black Friday, le pack de sécurité en ligne de NordVPN est à prix réduit. Une solution qui comprend le service VPN de NordVPN comme élément central.

De -60 % à -74 %, et trois mois offerts

L'offre Black Friday de NordVPN fait l'impasse sur les abonnements pour un mois. Elle concerne par contre les abonnements pour un an et pour deux ans.

Les abonnements NordVPN pour un an profitent de remises de -60 % à -67 %, tandis que c'est une remise de -74 % sur l'ensemble des abonnements pour deux ans. Tous bénéficient en outre de trois mois gratuits.

NordVPN Basique, Plus et Ultime

Avec bande passante illimitée, 168 emplacements et plus de 8 600 serveurs, le forfait Basique de NordVPN comprend les fonctionnalités VPN pour une dizaine d'appareils protégés simultanément.

Chaque niveau supérieur ajoute des options. Le forfait Plus intègre une protection anti-malware, une protection avancée de la navigation, un bloqueur de publicités et de trackers, un gestionnaire de mots de passe et une analyse des fuites de données.

Le forfait Ultime le plus complet apporte en supplément 1 To de stockage cloud chiffré et une assurance cyber (jusqu'à 5 000 €).

Tarifs sans TVA

Black Friday NordVPN avec abonnements 2 ans (prix avec TVA incluse)

Basique : 96,88 € pour les 27 premiers mois au lieu de 375,52 €

Plus : 126,04 € pour les 27 premiers mois au lieu de 485,68 €

Ultime : 207,04 € pour les 27 premiers mois au lieu de 806,44 €

Black Friday NordVPN avec abonnements 1 an (prix avec TVA incluse)