Le Black Friday n'est définitivement plus l'affaire d'une seule journée. Cet événement commercial s'étend désormais sur plusieurs semaines et couvre le mois de novembre. NordVPN est d'ores et déjà de la partie avec son pack de sécurité en ligne.

De -60 % à -74 %, et trois mois offerts

L'offre Black Friday de NordVPN ne concerne pas les abonnements pour un mois, mais ceux pour un an ou deux ans, avec des tarifs réduits de 60 % à 74 % en fonction des forfaits. Pour l'ensemble des abonnements sur une période de deux ans, c'est une réduction globale de 74 %.

Qui plus est, tous les forfaits de NordVPN estampillés Black Friday profitent de trois mois gratuits qui s'ajoutent à l'offre promotionnelle. Des avantages qui s'étendront ainsi sur une période de 15 mois ou 27 mois.

Basique, Plus et Ultime

Pour une dizaine d'appareils protégés simultanément, le forfait Basique de NordVPN comprend les fonctionnalités VPN.

Chaque niveau supérieur ajoute des options. Le forfait Plus intègre une protection anti-malware, une protection avancée de la navigation, un bloqueur de publicités et de trackers, un gestionnaire de mots de passe et une analyse des fuites de données.

Le forfait Ultime le plus complet apporte en supplément 1 To de stockage cloud chiffré et une assurance cyber (jusqu'à 5 000 €).

Black Friday NordVPN avec abonnements 1 an (et TVA)

Basique : 82,62 € pour les 15 mois au lieu de 208,62 €

Plus : 98,82 € pour les 15 mois au lieu de 269,82 €

Ultime : 143,82 € pour les 15 mois au lieu de 448,02 €

Black Friday NordVPN avec abonnements 2 ans (et TVA)