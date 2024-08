Le retrogaming a le vent en poupe, et si Nintendo et Sega ont déjà ressorti leurs anciennes consoles en version mini, les modèles plus anciens sont également de retour. Outre l'Atari 2600 c'est désormais au ZX Spectrum d'annonce son retour pour les fêtes de fin d'année, avec 48 jeux inclus.

Les nostalgiques devraient ainsi craquer et mettre la main sur cette révision d'un des ordinateurs les plus populaires des années 1980. Un ordinateur qui a participé à porter le jeu vidéo et qui revient donc dans une version révisée pour se confronter aux standards actuels.

Le ZX Spectrum était ainsi un des premiers ordinateurs personnels accessibles qui a séduit les jeunes utilisateurs, notamment par la possibilité d'y lancer des jeux vidéo. Il s'agit de la troisième génération des ordinateurs de ZX de la firme britannique Sinclair Research, à brancher sur un téléviseur cathodique via un câble péritel. Il était vendu 1800 francs, assez cher, mais pas autant que ses principaux concurrents. Son principal rival était le Commodore 64 proposé à 1990 francs en 1984.

En interne, le modèle d'origine embarque un processeur de 3,5 MHz et 16 Ko de mémoire vive (puis 48 Ko). Il se présente comme un simple clavier embarquant toute l'électronique, particulièrement compact pour l'époque, mais aussi transportable.

Il devient rapidement une référence pour les joueurs, compatible avec des milliers de jeux notamment adaptés du monde de l'arcade. Il propose un affichage en 8 bits, ce qui limite certains effets : la superposition des couleurs à l'écran se passe parfois mal, mais qu'importe cela n'enlève rien au plaisir des joueurs.

Les jeux quant à eux sont accessibles sur cassette audio, il est même possible de les programmer soi-même en recopiant des lignes de code depuis des livres proposés à la vente ou dans certains magazines.

Ce 22 novembre, une réédition du ZX Spectrum sera proposée au tarif de 99€ avec 48 jeux intégrés. C'est Retro Games Ltd qui est aux commandes (et qui avait déjà proposé l'Atari THE400 Mini) associé à l'éditeur Plaion. La machine proposera un port HDMI et du contenu en 720p à 50 ou 60 Hz.

L'ordinateur proposera également 4 ports USB pour importer ses propres jeux, ou connecter des manettes.

Voici la liste des jeux intégrés :

Alien Girl (Skirmish Edition)

Ant Attack

Army Moves

Auf Wiedersehen Monty

Avalon

Bobby Bearing

Cosmic Payback

Devwill Too ZX

Exolon

Fairlight

Firelord

Football Manager 2

Freddy Hardest

The Great Escape

Head Over Heels

Highway Encounter

The Hobbit

Horace Goes Skiing

Jack the Nipper

Knot in 3D

The Lords of Midnight

Manic Miner

Match Day II

Movie

Nodes of Yesod

Penetrator

Phantis (Game Over II)

Pheenix

Pyracurse

Quazatron

Robin of the Wood

Saboteur! Remastered

Shovel Adventure

Skool Daze

Snake Escape

Spellbound

Starquake

Starstrike II

El Stompo

Stonkers

Target: Renegade

TCQ

Technician Ted – The Megamix

Tenebra

Trashman

The Way of the Exploding Fist

Wheelie

Where Time Stood Still

Ce n'est pas la première fois que le ZX Spectrum tente de revenir sur la scène. Depuis 2013 on compte quelques tentatives au fil de campagnes Kickstarter ou Indiegogo, avec jusqu'à 1000 jeux inclus parfois. En 2017, le ZX Spectrum fêtait ses 35 ans avec un nouveau projet Kickstarter... À chaque fois, le succès a été au rendez-vous avec des financements réussis.