Nothing, l'entreprise technologique basée à Londres, ne fait pas l'impasse sur le Black Friday et ce jusqu'au 7 décembre prochain. Ce sont des remises importantes sur la gamme de smartphones et de produits audio.

Le Phone (3) de Nothing avec 250 € de réduction

Le Nothing Phone (3) est le modèle de référence de la marque en matière de smartphones. Avec son interface Nothing OS 4.0, il est conçu pour inspirer la créativité, tout en mettant en avant de la sobriété et de l'originalité.

Une nouveauté est Essential Space, un espace intelligent dédié à l'organisation, accessible via une touche spécifique. Le design est avec le Glyph Matrix au dos (micro-LED), qui affiche des informations fonctionnelles et ludiques comme l'heure, la météo ou le niveau de batterie.

Avec affichage AMOLED de 6,67 pouces, Snapdragon 8s Gen 4 et batterie de 5150 mAh, le modèle 12 + 256 Go passe à 599 € au lieu de 849 €, tandis que le modèle 16 + 512 Go est proposé à 699 € au lieu de 949 €.

Le Nothing Phone (3a) Lite est conçu pour démocratiser l'expérience Nothing. Il conserve le design transparent caractéristique, recouvert de verre, mais à un prix bien plus contenu de 249 € pour la version 8 + 128 Go. Il ne sacrifie pas la robustesse, avec une résistance IP54 à l'eau et à la poussière, ainsi qu'un cadre interne en aluminium pour la longévité.

D'autres smartphones et produits audio en promotion

La déclinaison " a " ne s'arrête pas là. Le Phone (3a) Pro se concentre sur la photo avec un triple objectif arrière, permettant un zoom optique x3, ainsi que x6 sans perte ou encore un zoom x60 avec l'IA. Également équipé d'un capteur de 32 Mpx à l'avant, il est proposé à 399 € au lieu de 479 €, soit une réduction de prix de 80 €.

Avec un capteur 50 Mpx et un ultra zoom x30, Le Nothing Phone (3a) classique n'est pas oublié et profite d'une réduction de prix de 70 € pour passer à 279 € au lieu de 349 €.

Côté audio, le Nothing Headphone (1), développé en partenariat avec KEF, offre 80 heures d'écoute et une réduction de bruit active pour 229 € au lieu de 299 €. Les écouteurs Nothing Ear (3), Nothing Ear et Nothing Ear (a) bénéficient aussi de réductions significatives à respectivement 139 €, 89 € et 59 €.