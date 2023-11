Il y a quelques jours, Nothing faisait le buzz en annonçant avoit développé une application de messagerie qui garantissait l'interopérabilité entre Android et le service iMessage propre aux iPhone et iPad.

L'idée était de réunir les utilisateurs afin de leur permettre de profiter ensemble des fonctionnalités avancées d'iMessage. Mais finalement, l'application Nothing Chats n'aura pas fait long feu sur le Google Play Store puisqu'elle a été retirée "jusqu'à nouvel ordre" par Nothing suite à des problèmes de confidentialité.

Pour garantir l'interopérabilité avec iMessage, Nothing Chats a recours à un service tiers baptisé Sunbird qui se charge de récupérer les messages pour les "traduire" en format compatible dans les deux sens.

Un manque de chiffrement des données sensibles des utilisateurs

Condition préalable : il faut que les utilisateurs créent un compte Apple et saisissent leurs identifiants directement dans Sunbird pour que le tout fonctionne.

Le problème est que très rapidement après avoir testé l'application, des utilisateurs ont pointé du doigt le fait que la communication des identifiants Apple vers Sunbird n'est pas ou peu sécurisé. Nothing de son côté assure que le chiffrement se fait de bout en bout, mais ce ne serait pas le cas.

Il est donc risqué, en l'état actuel des choses, d'utiliser l'application de Nothing.

Par ailleurs, la situation a évolué depuis l'annonce de Nothing puisque Apple a finalement annoncé accepter le support du standard RCS dès l'année prochaine ce qui devrait garantir l'interopérabilité des messageries entre les systèmes d'exploitation.