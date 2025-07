CMF by Nothing, la division plus accessible de la firme londonienne Nothing, lance sa troisième montre connectée. La CMF Watch 3 Pro se positionne de manière agressive sur le marché avec un prix de 99 €.

La montre connectée embarque des technologies habituellement réservées à des modèles bien plus onéreux, avec l'ambition de séduire un large public. « Nous avons conçu la Watch 3 Pro pour qu'elle soit le point de départ idéal pour tous ceux qui commencent leur parcours de santé et de remise en forme », explique Nothing.

Un suivi sportif boosté à l'IA

Pour les adeptes de fitness, occasionnels ou confirmés, la montre fait un bond en avant. Elle intègre une nouvelle puce GPS bi-bande (L1+L5) compatible multi-systèmes (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS), garantissant une localisation et un suivi d'itinéraire plus rapides et fiables que sur le modèle précédent.

Avec plus de 130 modes sportifs au compteur, il y a de quoi faire. La montre va plus loin en proposant un coaching personnalisé qui adapte les plans d'entraînement à la condition physique du moment. Le suivi de la santé est assuré par un capteur de fréquence cardiaque amélioré à quatre canaux et un accéléromètre à 6 axes.

Des résumés post-entraînement, générés par IA, fournissent même des conseils sur la récupération ou des prédictions d'endurance.

ChatGPT s'invite directement à votre poignet

Un atout notable de la montre connectée est l'intégration de ChatGPT. Grâce au microphone et au haut-parleur, il devient possible de poser des questions à l'IA d'OpenAI, de programmer des rappels ou d'obtenir des informations par de simples commandes vocales.

Cette fonction d'assistant intelligent est complétée par un enregistreur vocal avec transcription automatique, par exemple pour capturer une idée à la volée. Les appels Bluetooth bénéficient d'un microphone supplémentaire pour plus de clarté.

Du style en rondeur et une belle endurance

Disponible en Dark Grey, Light Grey et Orange, la CMF Watch 3 Pro arbore un boîtier métallique circulaire et affiche sur un écran Amoled de 1,43 pouce. Ce dernier, plus grand que sur la version précédente pour un boîtier de taille identique, offre une définition de 466 x 466 pixels et une luminosité de jusqu'à 670 cd/m².

Côté autonomie, les performances sont au rendez-vous avec jusqu'à 13 jours en utilisation normale, soit 2 jours de plus que la CMF Watch Pro 2, et environ 4,5 jours avec l'écran toujours allumé. Une charge complète s'effectue en 99 minutes.

Certifiée IP68, la montre connectée CMF Watch 3 Pro résiste à l'eau et à la poussière. Avec plus de 120 cadrans et options personnalisables, elle est disponible sur Amazon et Nothing.tech. À noter que toutes les montres connectées CMF by Nothing passent à l'application Nothing X.