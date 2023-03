La jeune firme Nothing a débuté sa carrière par des écouteurs sans fil Nothing Ear (1) suivis des Nothing Ear (Stick) plus compacts. Entre les deux, un smartphone Nothing Phone (1) a été commercialisé et un second modèle se prépare cette année.

Mais, pour le moment, c'est un retour aux sources qui se joue avec le lancement des écouteurs sans fil TWS Nothing Ear (2) qui veulent prolonger le succès du modèle original.

Pour cela, les écouteurs reprennent ce qui a fait le succès des premiers : la coque et l'étui transparents montrant les entrailles des oreillettes. Le design change peu et l'on retrouve les oreillettes à tige courte et avec embout silicone logés dans un étui un peu moins encombrant que précédemment.

Compatibles Hi-Res Audio Wireless

Nothing les annonce toutefois "plus petits, plus légers et plus robustes". Ils sont en tous les cas certifiés IP54 (résistants aux aspersions d'eau et infiltrations de poussière).

A l'intérieur, la marque fait toujours le choix de drivers de 11,6 mm conçus en interne avec Teenage Engineering et faisant appel à des matériaux comme le PU (Polyuréthane) et le graphène pour assurer une meilleure restitution de toutes les fréquences. Les codecs Bluetooth supportés sont le ACC, le SBC et le LDHC 5.0 assurant une compatibilité Hi-Res Audio Wireless.

On pourra profiter du Bluetooth multipoint pour connecter en même temps plusieurs équipements et d'une fonction basse latence pour le jeu.

Réduction de bruit active et adaptative

La réduction de bruit active est toujours de la partie et promet une baisse de niveau sonore ambiant jusqu'à 40 dB avec un mode transparence et un système ANC dynamique s'adaptant à l'environnement (mode adaptatif).

Avec une batterie de 33 mAh dans les oreillettes et de 485 mAh dans le boîtier, les Nothing Ear(2) devraient assurer 4 heures de fonctionnement avec ANC (et 22,5 heures avec les recharges du boîtier) ou 6,5 heures sans ANC (et 36 heures avec les recharges).

L'application Nothing X permettra d'obtenir des réglages de profil sonore affinés via l'égaliseur et la fonction de réduction active de bruit. Ces nouveautés font que les écouteurs Nothing Ear (2) sont proposés à 149 € sur le site de Nothing, avec une disponibilité à partir du 28 mars 2023. C'est un peu plus que les 99 € au lancement des Ear (1).