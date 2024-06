Mi-avril 2024, la jeune marque Nothing présentait ses nouveaux écouteurs sans fil Nothing Ear et Nothing Ear (a). Ces derniers sont déjà disponibles en promotion, et vu leur qualité, il s'agit d'une (très) bonne affaire.

Pour rappel, la marque Nothing a été fondée par Carl Pei, cofondateur du fabricant chinois de smartphones OnePlus, très apprécié du grand public pour la qualité de ses produits (et par moi-même d'ailleurs). Nous attendions avec impatience les nouveaux produits de Nothing et nous n'avons pas été déçus.

Des écouteurs de grande qualité

Les écouteurs audio Nothing Ear disposent d'une plage de fréquence de 5000 Hz, ainsi que d'une réduction active du bruit de jusqu'à 45 dB. Pour avoir testé ces deux modèles, je dois avouer que pour cette gamme de prix, cette dernière se montre particulièrement efficace.

Nothing a mis en place un "algorithme intelligent" chargé de traquer les fuites de bruit entre les écouteurs et le canal auditif, et de renforcer la réduction de bruit en fonction, pour une qualité optimale, et cela fonctionne donc plutôt bien. Comme pour la concurrence, trois niveaux de réduction sont possibles (élevé, moyen et faible).

Du matériel de haute qualité à prix modéré

Les Nothing Ear intègrent un haut-parleur dynamique de 11 mm, et prennent en charge les codecs SBC, AAC, LDAC et LHDC 5.0. ils disposent d'évents supplémentaires afin d'améliorer la circulation de l'air et d'obtenir un son plus clair.

Les Nothing Ear (a), version plus abordable des écouteurs audio Ear, intègrent aussi un haut-parleur de 11 mm, mais ne disposent pas de diaphragme en céramique (c'est du polyuréthane thermoplastique), ils ne gèrent pas non plus le codec LHDC 5.0 ni la charge sans fil, ne possèdent enfin pas l’égaliseur avancé et le dispositif de mesure de l’acuité auditive de l’utilisateur. Par contre ils sont disponibles en plusieurs coloris et le boîtier de rangement est plus compact que celui des Ear.

Le pilotage des écouteurs est le même pour les deux modèles, il faut pincer une zone située sur le bas de chacune des tiges. A noter que la lecture de la musique est automatiquement mise en pause si vous ôtez les écouteurs, et reprend automatiquement quand vous les remettez, et que vous disposez d'une application dédiée Nothing X pour paramétrer les commandes.

Descriptif des commandes :

1 pincement : pause et reprise de la lecture / prise et fin d’appel

2 pincements : piste suivante / rejet d’appel

3 pincements : piste précédente

Un pincement prolongé : activation de la réduction active du bruit (ANC) ou du mode transparence

Un pincement court et un prolongé : action à définir



Officiellement les Nothing Ear disposent d'une autonomie de 8,5 heures de lecture de musique et 40,5 heures avec le boîtier de charge, le tout sans la réduction de bruit active. Cette dernière passe à jusqu'à 9,5 heures et 42,5 heures pour les écouteurs Nothing Ear (a). Dans les deux cas c'est ce que nous avons grosso modo obtenu, et avec l'ANC activée sur les Ear (a) environ 5h15 en écoute de musique, ce qui reste honorable surtout compte tenu de l'efficacité de l'ANC.

Les deux modèles supportent une double connexion Bluetooth ainsi que l’appairage rapide (Google FastPair ou Microsoft Swift Pair).

Prix

Les Nothing Ear et les Nothing Ear (a) ont été lancés mi-avril aux prix respectifs officiels de 149 € et 99 €, mais ils sont déjà actuellement proposés à seulement 129 € et 89 € chez nothing.tech, Amazon, Boulanger, Fnac, ou encore Darty par exemple.

A noter que les Nothing Ear (a) ne sont pas chers, mais disposent pourtant de quasi les mêmes fonctionnalités que les Ear avec les mêmes systèmes de réduction de bruit active, microphones, technologie d’amélioration des basses fréquences, système de commandes... donc une vraie belle affaire, la concurrence n'ayant pas vraiment de produits à leur opposer dans cette gamme de prix.